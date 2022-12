Dá vám to pocítiť. Týchto 10 vecí začne robiť manipulátor, keď s vami už nechce byť vo vzťahu

Jedným z najväčších paradoxov na vzťahu s manipulátorom je to, že vás absolútne zničí, no napriek tomu bude mimoriadne ťažké odísť z neho. Problémom ale je, že takýto človek vzťah spravidla neukončí nikdy — potrebuje totiž, aby ste to urobili vy, nech sa aj v tomto prípade môže stavať do role obete. Dá vám ale množstvo jasných signálov, že tento vzťah sa skončil.

Väčšinou sa tak stáva vtedy, keď si manipulátor vyhliadne novú, čerstvú obeť, ktorá je ešte plná energie, ktorú potrebuje vysať. Portál Learning Mind popísal, že vtedy začnete pozorovať týchto 10 znakov.

#1 Cítite, že sa niečo zmenilo. Možno ešte presne nedokážete identifikovať čo, no energie jednoducho nikdy neoklameme.

#2 Vaša komunikácia sa stane maximálne obmedzenou. Dokonale pozorovateľné je to najmä vtedy, ak spolu ešte nebývate. Manipulátor sa vám bude ozývať čoraz menej.

#3 Vysaje z vás posledné peniaze. Tieto vzťahy sú vo všeobecnosti finančne veľmi náročné — teda pre obeť. Koniec vzťahu nie je výnimkou, tento človek z vás ešte bude chcieť vyťažiť, čo sa dá.

#4 Manipulátor bude ignorovať čokoľvek, čo poviete. Bude ho to iritovať a vy sa bude cítiť tak, že čokoľvek poviete, je zlé.

#5 Manipulátorovi spadne maska. V prvých týždňoch/mesiacoch nebudete chcieť uveriť tomu, čo sa pod ňou skrýva. Vedzte však, že práve toto je pravá, a konečne úprimná tvár danej osoby.

#6 Bude na vás doslova “zízať”. Nebude to však “zaľúbený” pohľad ako na začiatku, ale pohľad plný znechutenia. Akonáhle si manipulátor nájde novú obeť, prezradí ho jeho chladný, doslova až smrtiaci pohľad.

#7 Prestane vás prosiť, aby ste ostali. Všetci veľmi dobre vieme, že manipulátori toto bežne robia — akonáhle pocítia, že ich máte seriózne dosť, zaplavia vás všetkou láskou sveta. Tentokrát už ale nie.

#8 Doslova sa vám začne vyhýbať. A vy si až s odstupom času uvedomíte, ako veľmi boli jeho neustále detské výhovorky smiešne.

#9 Každý manipulátor je lenivým, “parazitickým” človekom. Preto s vami nedokáže ani len férovo ukončiť vzťah. Spraví teda všetko preto, aby ste mu na neveru doslova došli.

#10 Sebavedomie tejto osoby nesmierne stúpne. Dodáva mu ho totiž jeho nová, zatiaľ nič netušiaca obeť. Zatiaľ čo jeho sebavedomie stúpne do nebies, to vaše sa bude snažiť za každú cenu úplne pochovať. Bude sa vás snažiť ponížiť ešte viac ako doteraz, bude vám hovoriť hrozné veci a bude sa vás snažiť presvedčiť o tom, že čokoľvek spravíte, je zlé.