Nemajú to ľahké. Toto je 7 dôvodov, pre ktoré si introverti ťažšie hľadajú lásku

Nájsť lásku nie je pre nikoho ľahké. Ak však hovoríme o introvertoch, tí to majú nepochybne ešte ťažšie. Často sa uzatvárajú do seba a nové vzťahy nadväzujú zriedkavejšie. Ak sa aj odhodlajú vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a dať šancu flirtu alebo randeniu, výsledkom býva silný pocit vyčerpania. Preto sa dá pochopiť, že väčšina z nich sa zoznamovaniu skôr vyhýba, než ho vyhľadáva.

V konečnom dôsledku sú to však tiež len ľudia, ktorí túžia po láske a náklonnosti. Portál Your Tango otvára pomyselné dvere do mysle introvertov a popisuje niekoľko dôvodov, pre ktoré je pre nich hľadanie spriaznenej duše náročnejšie.

1. Majú časté výkyvy nálad

Introverti trávia pomerne veľa času vo svojom vnútornom svete, premýšľajú o rôznych situáciách, čo má za následok ich častý nepokoj či nervozitu. Ich nálada je preto veľmi premenlivá a na to, aby si s niekým vyšli na rande, musia mať v danom okamihu to správne nastavenie.

2. Zameriavajú sa na ľudí vo svojom blízkom kruhu

Introverti sú známi tým, že len málokedy dávajú okoliu najavo svoje emócie. Na to, aby sa vám viac otvorili, si s vami potrebujú vytvoriť bližšie a užšie puto. Preto sa častejšie vyberú na rande s niekým, s kým už majú vopred nadviazané určité spojenie.

3. Vyhýbajú sa davom

Davy plné ľudí sú pre introvertov nočnou morou. Preto ich pozvanie na prvé rande do reštaurácie, kina, baru, či na rôzne spoločenské udalosti, kde sa premelie viac ako len zopár ľudí, príliš nenadchne a radšej uprednostnia pohodlie domova.

4. Potrebujú viac času na odpoveď

Prijatie správneho riešenia je pre introvertov veľmi dôležité, preto si chcú všetko pred vyslovením odpovede dôkladne premyslieť a zanalyzovať. To, že reagujú pomalšie, však môže u druhých vyvolať mylný dojem, že sú chladní a rezervovaní. V skutočnosti len potrebujú viac času, aby sa pred druhými otvorili.

5. Dobíjanie energie je pre nich kľúčové

Introverti nie sú nadšení z každodenného vymetania klubov či spoločenských udalostí. Preto, ak sa už odhodlajú vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a zúčastniť sa nejakej akcie, zvyčajne po nej radi strávia jeden alebo dva dni v pohodlí domova, aby si dobili baterky. To isté platí aj po stretnutí s novými ľuďmi či prvom rande.

6. Ťažko vyjadrujú svoje emócie

Priatelia alebo partneri introvertov z nich dokážu len veľmi ťažko „vydolovať“, ako sa skutočne cítia. Nikdy preto úplne nevedia, čo sa odohráva v ich hlave, čím je budovanie bližšieho vzťahu opäť náročnejšie.

7. Majú tendenciu rušiť plány

Ak sa introverti cítia pod tlakom z toho, že sa musia zúčastniť nejakej dôležitej udalosti, môže ich paralyzovať úzkosť či dokonca panický atak. To je dôvod, pre ktorý sa rozhodnú zrušiť plány, bez ohľadu na to, čo si o nich druhí môžu pomyslieť. Je to jednoducho niečo, čo nemajú úplne pod kontrolou.