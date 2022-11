Nedarí sa vám schudnúť? Až 90 % ľudí robí pri chudnutí túto “psychologickú” chybu

Dnešná doba je charakteristická aj tým, že pri každom zapnutí sociálnych sietí môžete nadobudnúť pocit, že väčšina planéty sa vzdala svojho zamestnania, a každý je zrazu fitness trénerom alebo výživovým poradcom. Len málokto ale hovorí o veci, ktorá je pri chudnutí rovnako dôležitá, ako strava či pohybová aktivita.

Viac o tom napísal portál Spring.

Nie je to len o kalorickom deficite

Všetci vieme, že na to, ako schudnúť, existuje len jediný recept — byť v kalorickom deficitie. To znamená, že výdaj vašej energie musí byť vyšší, ako jej príjem. Na to je, samozrejme, nevyhnutné dohliadať na svoj jedálniček, a taktiež do svojho harmonogramu zaradiť nejakú pohybovú aktivitu.

Vedcom sa však podarilo zistiť, že až 90 % ľudí zabúda pri chudnutí na túto dôležitú vec, čo je dôvodom toho, prečo majú s chudnutím buď problém, alebo zhodené kilogramy veľmi rýchlo naberú späť.

Zabúdame na psychickú pohodu

Ako sa ukázalo, najväčšou prekážkou pri chudnutí je to, že až 90 % ľudí pri ňom zabúda na dôležitosť psychickej pohody. Neuropsychologička Dr. Diane Robinson k výsledkom tejto štúdie povedala: “Väčšina ľudí sa takmer výlučne zameriava na fyzické aspekty chudnutia, ktorými sú strava a cvičenie. Je tu ale aj “emocionálna zložka”, ktorú drvivá väčšina ľudí prehliada, čo môže sabotovať ich úsilie.”

Odborníci preto odporúčajú pracovať predovšetkým na tom, aby ste sa psychicky cítili vyrovnane. Pokiaľ sa vám to podarí, uvidíte, že aj chudnutie vám pôjde oveľa ľahšie. Všímajte si tiež, ako jedlo ovplyvňuje vašu náladu — teda ktoré potraviny vám ju zlepšujú, a ktoré, naopak, zhoršujú.