Váš život sa niekedy musí rozpadnúť, aby ste si ho mohli vybudovať opäť. Lepšie.

Váš život nemá byť o tom, aby ste ním len nejak “preplávali”. Nemá byť ani o tom, aby ste ho nejak z posledných síl držali pohromade. Váš život má byť o živote. A preto sa niekedy musí rozpadnúť, aby ste ho mohli začať žiť odznova. Tentokrát lepšie.

Vybudovať si nový život neznamená, že zo dňa na deň zabudnete na to, kým ste. Práve naopak. Vybudovať si ho znamená, že prestanete byť niekým, kým nie ste.

Možno na vás extrémne náročné posledné mesiace doľahli a vy máte pocit, že nie ste dosť dobrý. Tápete vo vzťahu, v práci, v rodine, v priateľstvách. Vytvoriť si nový život v tomto prípade neznamená “utiecť”, ale vstúpiť do vašej najlepšej možnej verzie, aká len existuje.

Možno vás od tohto rozhodnutia odrádza to, že pri tom budete musieť opustiť niektorých ľudí. Možno sme dúfali, že puto s nimi nás oslobodí, no stal sa pravý opak — ostali sme v uväznení v otroctve. V našich životoch sú ľudia, ktorí nás nielenže neposúvajú ďalej, ale dokonca nás brzdia. Nikdy nás neinšpirujú a nemotivujú k lepším návykom, k lepšej práci, k lepším priateľom. Nikdy sa nezmenia.

Veľakrát ostanú presne takí, akí sú už roky. Toxickí.

A my sa predsa tak zúfalo držíme nejakých pomyselných fragmentov života, ktoré už ale aj tak nefungujú. Sú rozpadnuté, rozbité, a ich ostré hrany nás režú. My sa ale držíme naďalej — neuvedomujúc si, že pustiť sa by bolo oveľa lepšie a v konečnom dôsledku aj menej bolestivé.

Polčas rozpadu

Keď svojmu životu dovolíte “rozpadnúť sa”, nastane krásny chaos. Vyplávajú na povrch vaše najhlbšie trápenia i sklamania a bude sa vám zdať, že všetko je len horšie. Siahnete si na svoje skutočné dno.

Každý jeden nový deň pre vás bude novou pripomienkou klamstiev, ktoré ste si nahovárali. Napriek tomu si však budete ďakovať za to, že ste to spravili. Za to, že už viac nežijete neautentický život. Za to, že už nežijete v strachu. Za to, že ste si dovolili uzdraviť svoju dušu a vykročiť do lepšej budúcnosti.

Budete si liečiť vašu dušu tým, že si dovolíte cítiť. Už nebudete premýšľať nad tým, aký by život “mohol byť”.

Pretože konečne ho budete žiť.

Musíte žiť svoj najlepší možný život. Ten nebude ľahký, ale bude plný vecí, za ktoré sa občas oplatí trpieť. “Rozpadnúť sa” nie je strata. Je to rast. Je to uzdravenie.

Je to víťazstvo.

Pretože váš život sa niekedy musí rozpadnúť, aby ste si ho mohli vybudovať opäť. Lepšie.