O tom, či je tvrdohlavosť dobrou alebo zlou vlastnosťou, by sme mohli diskutovať celé hodiny. Pravdepodobne by sme sa však zhodli na tom, že záleží aj od okolností, a od konkrétnej situácie. Nech sú však okolnosti akékoľvek, isté je, že niektorí ľudia sú natoľko tvrdohlaví, že s nimi jednoducho nepohnete.

Portál Thought Catalog prezradil, že ide o ľudí narodených v týchto 3 znameniach.

#3 Kozorožec

Kozorožci sa jednoducho držia nohami pevne na zemi a hľadia len na cestu, ktorá ich dovedie k ich cieľom – nemajú čas, priestor a ani chuť diskutovať s niekým o jeho názoroch či presvedčeniach. Síce vedia, že vždy nemajú pravdu, no ide o znamenie, ktoré s vami bude len sťažka diskutovať. Kozorožcov totiž názory iných ani nezaujímajú, podstatné je pre nich len to, čo si myslia oni. Navyše, sú dosť skúsení na to, aby mali svoje názory vždy niečím podložené, a nie sú schopní baviť sa o tom s ľuďmi, ktorí ich úrovni nezodpovedajú či už vzdelaním, alebo úspechom v pracovnej oblasti.

#2 Škorpión

Čo sa týka ľúbostných či priateľských vzťahov, Škorpióni sú síce veľmi prispôsobiví, no pokiaľ ide o ich postoje, sú maximálne rigidní. Ak budete mať na čokoľvek názor, ktorý sa nezhoduje s tým ich, bez váhania vás jednoducho odrežú zo svojho života – navždy, a bez najmenších výčitiek. Podobné je to aj v situácii, keď im niekto ublíži. Žiadne vysvetlenie ich nezaujíma, a ani ho nechcú počuť. Jednoducho s vami skončia, a viac o nich nebudete počuť – aj keď by bolo vaše vysvetlenie akokoľvek racionálne a prijateľné.

#1 Lev

Ľudia narodení v znamení Leva síce spravia všetko preto, aby sa iným páčili, to však neznamená, že nie sú tvrdohlaví – práve naopak. Levy sú na seba i na svoje úspechy veľmi hrdé, a patrične to aj dávajú najavo. Títo ľudia síce vedia byť veľmi milí a starostliví, avšak to platí iba do mementu, kedy sa niekto nedotkne ich veľmi zraniteľného ega. Akonáhle sa to stane, Lev mení svojú tvár, a zničí každého, kto sa ho pokúsil v niečom “predbehnúť”, alebo ho nedajbože pred inými ponížiť. To, samozrejme, znamená, že akékoľvek spochybnenie ich názoru berú veľmi citlivo, a za svoju pravdu sú schopní hádať sa s vami aj do krvi.