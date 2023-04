Mýlia si dieťa so psom: 10 varovných signálov, že niekto je posadnutý svojím zvieraťom

Milovať a starať sa o domáce zvieratá je úplne prirodzené. Sú to verní spoločníci, ktorí poskytujú lásku, potešenie a spoločnosť. Avšak niekedy môže táto láska prerásť do nezdravej posadnutosti, keď ľudia začnú svoje domáce zvieratá vnímať ako svoje deti alebo dokonca ako partnerov. Ako vieme rozpoznať, či niekto prekročil túto hranicu?

Článok pokračuje pod videom ↓

Tu je 10+ varovných signálov, že niekto je príliš posadnutý svojím domácim zvieraťom. Popísal ich aj portál Your Tango.

Domáce zviera má vlastný profil na sociálnych sieťach

Ak si váš priateľ vytvorí pre svojho psa alebo mačku účet na sociálnych sieťach a pravidelne aktualizuje ich „život“, môže to byť znakom nadmerného záujmu o svoje zviera.

Domáce zviera má lepší šatník ako jeho majiteľ

Niekedy sa stane, že majitelia venujú veľa peňazí na oblečenie pre svoje domáce zvieratá. Ak má pes viac svetrov a bundičiek ako jeho majiteľ, je to určite varovný signál.

Zviera má vlastné menu v reštaurácii

Ak si váš priateľ objednáva pre svojho psa vlastné jedlo v reštaurácii, alebo si dokonca donesie vlastnú misku, aby mu podávali jedlo, je to ďalší znak nezdravého pripútania.

Domáce zviera má svojho terapeuta alebo liečiteľa

Niektorí majitelia sú ochotní zaplatiť za drahé terapie alebo alternatívne liečby pre svoje domáce zvieratá. Ak váš priateľ pravidelne navštevuje terapeuta so svojím psom, môže to byť znak prehnaného záujmu.

Plánovanie dovolenky okolo potrieb zvieraťa

Ak sa plány dovolenky často menia alebo zrušia kvôli potrebám domáceho zvieraťa, je to ďalší znak posadnutosti. Je normálne chcieť sa postarať o svoje zviera aj počas dovolenky, ale nie na úkor vlastného života a vzťahov.

Domáce zviera dostáva darčeky na Vianoce a narodeniny

Je úplne normálne obdarovať svoje zviera niečím špeciálnym na sviatky alebo narodeniny, ale ak sa stáva, že dostáva viac darčekov ako ostatní členovia rodiny, je to znakom nezdravej posadnutosti.

Domáce zviera má vlastnú posteľ a spí v spálni majiteľa

Niektorí majitelia si myslia, že ich domáce zvieratá potrebuje vlastnú posteľ a spoločnosť počas noci. Ak váš priateľ trvá na tom, aby jeho pes spal v jeho spálni alebo dokonca v jeho posteli, je to varovný signál.

Majiteľ odmieta pozvania na stretnutia kvôli zvieraťu

Ak váš priateľ pravidelne odmieta pozvania na stretnutia s priateľmi alebo rodinou kvôli svojmu domácemu zvieraťu, je to ďalší znak nezdravej väzby. Je dôležité udržiavať sociálne vzťahy aj mimo domova.

Domáce zviera má vlastného fotografa alebo portrétnu maľbu

Niektorí majitelia sú ochotní zaplatiť za profesionálne fotografie alebo maľby svojich domácich zvierat. Ak váš priateľ má takéto portréty vo svojom dome, môže to byť znakom prehnaného záujmu.

Majiteľ komunikuje so svojím zvieraťom ako s dieťaťom

Ak sa váš priateľ rozpráva so svojím psom alebo mačkou ako s dieťaťom, používa pritom „baby reč“ a očakáva, že zviera mu bude rozumieť, je to ďalší varovný signál.

Tieto varovné signály nám môžu pomôcť identifikovať, či niekto prekročil hranice normálnej starostlivosti o svoje domáce zviera. Je dôležité si uvedomiť, že domáce zvieratá sú nádherní spoločníci, ale nikdy by nemali nahradiť ľudské vzťahy a spoločenský život. Ak sa niektorých týchto znakov týka aj vás alebo niekoho z vašich blízkych, možno by ste mali zvážiť, či nie je čas trochu spomaliť a prehodnotiť svoj vzťah so svojím domácim zvieraťom.