Toto je 5 dôvodov, pre ktoré je nemožné odpustiť neveru

Je viacero dôvodov, kvôli ktorým sa páry pohádajú či nezhodnú. Niektoré z nich sa riešiť dajú a vzťah pokračuje ďalej, iné však nie a vzťah sa nimi definitívne končí. Jedným z takýchto prípadov je aj nevera, ktorú človek so sebaúctou naozaj neodpúšťa.

Portál Thought Catalog popísal 5 dôvodov, prečo.

#1 Vaša zvedavosť vás bude postupne zabíjať. Neustále budete myslieť na to, čo vaša polovička so svojou novou láskou robila, kde boli, čo všetko spolu v posteli vyskúšali, ako krásne im po celý čas bolo. Vás partner vám na tieto otázky nikdy úprimne neodpovie, a tak vás budú dohady prenasledovať do konca života.

#2 Uvedomíte si, že človek, ktorý podvedie, nemiluje. Toto zistenie je veľmi bolestivé, pretože pre človeka neexistuje väčšie poníženie ako nevera, a je preto prirodzené, že sa cítite hrozne, ublížene a absolútne nesebavedomo. Niekto predstieral, že vás miluje, možno vám to dokonca hovoril do očí, a pritom si za vaším chrbtom užíval s niekým, komu hovoril to isté. Nevyčítajte si, že s týmto pocitom nedokážete žiť. Dokázal by to len človek bez chrbtovej kosti.

#3 Neustále sa budete porovnávať s osobou, s ktorou vás podviedol/podviedla. Budete si porovnávať vek, krásu, vzdelanie, prácu, zárobok — jednoducho všetko. Nech sa ale stane “víťazom” ktokoľvek, vedzte, že pre každého tam vonku existuje verný a milujúci partner, pri kom tieto myšlienky mať nebudete.

#4 Dôvera sa nikdy nedá úplne obnoviť. Nič také ako “hrubá čiara” neexistuje. Ak raz vo vzťahu bola nevera, či už jednorazová alebo nikoľkoročná, dôvera je navždy preč a vy to veľmi dobre viete, aj keď sa možno vnútorne snažíte presviedčať o presnom opaku.

#5 Možno zabudnete na udalosť, ale nikdy nezabudnete na bolesť. Tá totiž neodíde nikdy. Navždy budete mať pred očami to, že človek, ktorému ste verili najviac na svete, vás úplne znemožnil a ponížil tým najbolestivejším úderom pod pás. Je len na vás, či “odpustíte”, alebo či v sebe nájdete dostatok sebaúcty a sebalásky na to, aby ste mohli žiť plnohodnotný život.