Láska niekedy nestačí. Toto je 7 prípadov, kedy láska váš vzťah nezachráni

Áno, samozrejme, vo vzťahu nie je nič dôležitejšie ako láska. Pravda je ale taká, že nie je tým jediným, čo je vo vzťahu dôležité a samotná láska nemusí stačiť na to, aby vzťah prežil. Aj to je dôvodom toho, že niekedy sa musia rozísť aj ľudia, ktorí sa stále ľúbia.

Článok pokračuje pod videom ↓

7 prípadov, kedy láska váš vzťah nezachráni, popísal portál Collective.

#1 Láska nestačí, keď sa k vám niekto správa zle

Pre ľudí v zdravom vzťahu je to nepochopiteľné, ale áno — zle sa k vám môže správať aj niekto, kto vás miluje. Môže to tak byť napríklad v prípade, ak si so sebou človek nesie nejaké nevyriešené traumy z minulosti, ktoré výrazne ovplyvňujú jeho psychiku. Takýto vzťah sa veľmi ľahko môže stať toxickým — a vtedy láska naozaj nestačí.

#2 Láska nestačí, keď vidíte vašu budúcnosť inak

Keď vzťah začne byť vážny, je nevyhnutné porozprávať sa o tom, ako vidíte svoju spoločnú budúcnosť. V niektorých veciach bude, samozrejme, nevyhnutné urobiť kompromisy. Ak však vy chcete dieťa a pohodlný život a partner chce cestovať po svete a pracovať na svojej kariére, bolo by nefér, aby sa jeden z vás obmedzoval a pripravoval o svoje sny.

#3 Láska nestačí, ak vo vzťahu chýba dôvera

V tomto prípade je to veľmi jasné. Ak dal jeden z partnerov tomu druhému až priveľa dôvodov na to, aby mu neveril, dôvera je navždy preč. Môžete sa snažiť akokoľvek, vo vzťahu bude stále priestor na nejaké podozrenia či krivé obvinenia. Ani v tomto prípade to už láska nezachráni.

#4 Láska nestačí, ak je história vášho vzťahu naozaj hrozná

Na väčšine vecí sa popracovať dá, rovnako ako sa dá o všetkom porozprávať a prísť na nejaké riešenie, ktoré by vyhovovalo obom. Čo ale v prípade, keď vás partner podvedie alebo fyzicky napadne? V tomto prípade neexistuje pre jeho správanie žiadne vysvetlenie a akokoľvek by ste sa vzťah snažili obnoviť, stále pôjde len o “atrapu” vzťahu, ktorá už viac nikdy nebude fungovať.

#5 Láska nestačí, ak na vzťahu nepracujete

Obaja partneri musia na vzťahu neustále pracovať a snažiť sa o to, aby fungoval. Ak sa totiž neustále snaží len jeden a ten druhý len prijíma, dostávate sa do pasce, z ktorej existuje jediné východisko — rozchod.

#6 Láska nestačí, ak nie je opätovaná

Pravda je taká, že na svete existuje nespočetné množstvo ľudí, ktorí sa budú donekončna ponižovať a snažiť sa získať pozornosť a lásku niekoho, kto o nich záujem nemá. Láska v takomto prípade nestačí — pretože je jednostranná.

#7 Láska nestačí, keď nejde o partnerskú lásku

Toto je trocha zápeklité, no každý musí pochopiť, že existuje obrovské množstvo druhov lásky. Neľúbime len partnera — ľúbime aj rodinu, našich priateľov, kávu, knihy, dobré jedlo… Tak sa niekedy môže stať, že svojho partnera síce budete ľúbiť, avšak skôr v tej kamarátskej rovine. Budete sa s ním cítiť dobre, no zrazu si nebudete mať čo povedať, a už vonkoncom medzi vami nebude fungovať tak nevyhnutná chémia. Ani v tomto prípade láska nestačí — pretože to nie je láska partnerská, ale kamarátska.