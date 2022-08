Toto sú 4 znamenia, že sa nachádzate v parazitickom vzťahu

Mnohí z nás boli od malička vedení k tomu, že dať na prvé miesto seba je sebecké. Ak ale chcete žiť šťastný a zmysluplný život, musíte spraviť prioritu nielen zo svojho šťastia, ale predovšetkým zo seba. Ak na to však zabudnete, môžete sa v živote dostať do mnohých nepríjemných situácií. Jednou z nich je aj parazitický vzťah.

Je len ťažké uveriť tomu, že niekto, kto vám v minulosti prinášal toľko radosti, vám teraz spôsobuje toľko bolesti. Žiaľ sa to ale deje, a nie je to nič výnimočné. Viac o parazitickom vzťahu napísal portál Your Tango.

Čo je to parazitický vzťah?

Na vysvetlenie si stačí pripomenúť, čo je to parazit v medicíne. Ide o nejaký organizmus, ktorý sa prichytí na hostiteľovi a čerpá z neho zdroje, ktoré sú preňho nevyhnutné na prežitie.

Pre niekoho môže byť takýmto “zdrojom” pozornosť, pre iného peniaze, pre niekoho ďalšieho zas nejaké iné benefity. Takýto človek z vás ale bude niečo ťažiť buď mentálne, emocionálne, finančne alebo fyzicky — prípadne kombináciou viacerých.

Ak ste sa v takomto vzťahu ocitli, je nevyhnutné, aby ste dali na prvé miesto konečne seba, a odišli. Inak vás “parazit” úplne pohltí a vy prídete o celé roky svojho života.

Ako zistíte, že ste v parazitickom vzťahu?

Pozorujte tieto 4 znamenia. Ak sú prítomné aj vo vašom vzťahu, je veľmi pravdepodobné, že je parazitický.

#1 Robíte pre danú osobu oveľa viac, ako ona pre vás. Dočasne je to úplne v poriadku — vzťah nikdy nebude 50/50. Stále je tu jeden, ktorý viac dáva a jeden, ktorý viac berie. Niekedy je to 60/40, inokedy zas 10/90. Tieto pomery by sa ale mali striedať. Nemôžete to byť len vy, kto bude dávať.

#2 Zlým znamením je tiež to, že sa neustále obetujete vy, zatiaľ čo za vás sa nemá obetovať kto. Vaše potreby tak zostávajú neustále nenaplnené. Vo svojom vnútri ale veľmi dobre viete, že takto sa dlho fungovať nedá.

#3 Aj keď daná osoba spraví chybu, ste to vy, kto sa ospravedlňuje a prosí o odpustenie. Toto ale nie je len znak parazitického vzťahu, ale dokonca aj toho, že vami nejaký narcista poriadne manipuluje. Dajte si pozor predovšetkým na vaše zdravie — psychické, ale i fyzické.

#4 Nevracia sa vám ani čas a ani úsilie, ktoré do vzťahu vkladáte. Je to spôsobené práve tým, že táto osoba nič nedáva — len prijíma. A skôr či neskôr to uvidíte aj vy.