City neskryjete. Toto sú podľa psychológie jasné signály, že ste sa zamilovali

Láska má rôzne podoby. Občas vás môže zmiasť a vy rozmýšľate, o čo vlastne ide. Ste zaľúbení? Alebo je v tom len fyzická príťažlivosť? U niektorých je plná intenzity a vášne, iní sa cítia byť akoby emocionálne spätí s tou druhou osobou. Kedy však možno hovoriť o zamilovanosti?

Podľa výskumníkov má najznámejšia forma lásky, ktorú mnohí prežívajú, určité znaky. Ak podľa nich spoznáte seba, znamená to, že ste do svojho partnera skutočne zamilovaní.

Pozrite sa na 4 overené signály zamilovanosti podľa psychológie, ako informuje portál Your Tango:

Ste k sebe úprimní

Podľa výskumu, ktorý sa uskutočnil v roku 2006, páry, ktoré sú k sebe úprimné, majú tendenciu byť spokojnejšie ako tie, ktoré klamú a skrývajú veci pred svojimi partnermi. Ak odhalíte tomu druhému svoje pravé „ja“ a on vás akceptuje a miluje so všetkými vašimi hodnotami a chybami, znamená to, že ste sa do seba skutočne zamilovali. Môžete sa porozprávať o každej téme a zdieľate silné emocionálne puto.

Po každom dotyku sa cítite úžasne

Podľa iného výskumu v roku 2017, intimita, ak sa praktizuje nielen ako akt lásky, ale aj ako spôsob, ako pochopiť jeden druhého a posilniť puto, prináša medzi páry veľa pozitív. Nejde len o fyzickú krásu, ale aj o emocionálne spojenie. Ak sa po každej fyzickej interakcii s partnerom cítite veľmi dobre a je medzi vami hlbšie puto, obaja ste v tom až po uši.

Nebojíte sa ísť do risku s osobou, ktorú milujete

Riskovanie s partnerom posilňuje puto medzi vami a vedie k vzťahu, v ktorom sa cítite spokojní. Vaša vzájomná láska vás drží v bezpečí a robí z vás silnejší pár.

Vždy sa snažíte svojmu partnerovi uľahčiť život

Podľa výskumu Fehra, Harasymchuka a Sprechera v roku 2014 je súcitná láska, v ktorej sa páry navzájom obohacujú, neoddeliteľnou súčasťou dlhotrvajúceho vzťahu. Milovať znamená starať sa a rásť.