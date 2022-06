Chcete zistiť, či je niekto narcistom? Zistíte to podľa jeho podpisu

Nasledovná štúdia vás zrejme prekvapí. Vedcom sa v nej totiž podarilo zistiť, že to, či je niekto narcistom, je možné zistiť už len podľa jeho podpisu. Keď teda máte o niekom pochybnosti, skúste sa dostať k nejakému dokumentu, kde nájdete jeho podpis a hneď v tom budete mať jasnejšie.

Túto zaujímavú štúdiu publikoval portál Spring. Vedci sa v nej zamerali na hľadanie súvislostí medzi podpisom a vlastnosťami charakteristickými pre narcizmus ako autoritatívnosť či výbušnosť.

Výskum ukázal, že čím väčšie písmo niekto používa pri podpise a čím je teda jeho podpis väčší, tým viac je pravdepodobné, že daný človek bude narcistom. Záver vyplynul zo štúdie, kde vedci skúmali podpisy celkovo 500 finančných riaditeľov väčších či menších spoločností.

Zistilo sa tiež, že riaditelia, ktorí mali veľký podpis, častejšie inklinovali k “ohýbaniu pravdy” – v tomto prípade nekorektným vykazovaním ziskov spoločnosti či nedostatočnými vnútornými kontrolami.

Jeden z autorov štúdie, Dr. Charles Ham, upozornil na jednu zaujímavú vec, a to síce na to, že žijeme v dobe, kedy sa narcizmus dokonca často vníma ako niečo pozitívne. “Keď ľudia myslia na narcizmus, často im ako prvý napadne Steve Jobs. Myslia si, že ide o dobrú vlastnosť.” Ako ale vieme, takto to nie je.

Narcizmus síce má isté výhody, ako napr. vysoké sebavedomie či schopnosť postaviť sa za seba, vo veľkej miere ale nepochybne prevažujú negatívne vlastnosti.

Vedci ale hovoria, že na začiatku tohto výskumu nepredpokladali, že narazia na takéto zistenie. Skutočne sa ale potvrdilo, že čím bol podpis väčší, tým viac boli u danej osoby viditeľnejšie ako autoritatívnosť, tak aj výbušnosť.

Vedci dodávajú, že najviac narcistické osoby dokonca majú podpis na viac riadkov, alebo v ňom, verte či nie, používajú výkričník.