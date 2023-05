Čakajte zmeny. Toto sú 4 astrologické znamenia, ktoré naozaj pocítia dnešný nov Mesiaca

Dnes nastane nov Mesiaca a všetci vieme, že to môže priniesť zmeny do našich životov. Do tejto fázy sa dnes Mesiac dostane o 17:52, poďme sa preto pozrieť na to, ktoré 4 astrologické znamenia to pocítia najviac.

Viac o tom napísal portál Style Caster.

Býk

Ako prvý je tu Býk – silný a vytrvalý tvor s neoblomnou vôľou. Nov Mesiaca, ktorý je dnes práve vo vašom znamení, vám prinesie možnosť zamyslieť sa nad vašimi materiálnymi hodnotami a financiami. Je to skvelá príležitosť na to, aby ste sa zamerali na svoje financie a zvážili, či je potrebné niečo zmeniť alebo upraviť.

Lev

Ďalej tu máme Leva – majestátneho kráľa zvierat, ktorý je známy svojím sebavedomím a šarmom. Nov Mesiaca vám prinesie nové príležitosti vo vašej kariére či pracovnom živote. Budete mať šancu ukázať svoje schopnosti a talent pred ostatnými.

Škorpión

Teraz sa presunieme k Škorpiónovi – tajomnému a vášnivému znameniu, ktoré dokáže byť veľmi intenzívne. Nov Mesiaca bude mať vplyv na vaše vzťahy s ostatnými ľuďmi. Budete mať možnosť rozvinúť nejaké nové priateľstvá, alebo posilniť už existujúce väzby.

Vodnár

A napokon tu máme Vodnára, ktorého v nadchádzajúcom období čakajú obrovské zmeny v oblasti kariéry. Nov Mesiaca ovplyvní vaše vnútorné ja a ponúkne vám možnosť rásť na osobnostnej úrovni.