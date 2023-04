Ako premeniť svoju najväčšiu bolesť na svoju najväčšiu silu? Pomôže vám, keď si prečítate toto

Nezúfajte, bude to síce znieť ako to najväčšie klišé, no verte tomu, že aj tie najhoršie životné momenty sú na niečo dobré a skôr či neskôr zistíte, aký pre vás mali zmysel. No čo je najdôležitejšie – je to pre vás príležitosť, ako získať obrovskú silu.

V živote je to už raz jednoducho tak a nespravíme s tým vôbec nič – raz sme hore, inokedy zas dole. A práve tie náročné, nepriaznivé obdobia, nás vedia poriadne potrápiť. Vo väčšine prípadov totižto prichádzajú úplne nečakane a spravidla vtedy, keď je to najmenej vhodné. Vo chvíľach, kedy jednoducho nemáme dosť sily či energie vzdorovať im a bojovať s nimi. A práve vtedy sa cítime byť zranení, bezradní a úplne stratení.

Ak aj vás práve teraz sužuje bolesť, nezabúdajte na jednu dôležitú vec. Bolesť nie je procesom samotným, bolesť je len časťou procesu. Procesu, ktorý z vás spraví úplne iného a neporovnateľne silnejšieho človeka.

Tá bolesť nie je vaším aktuálnym najväčším nepriateľom, je ním vaša seba-sabotáž. Každý z nás má totiž slobodnú vôľu, no tá môže byť ako zdrojom silnej harmónie, tak i ničivou, deštruktívnou silou. Vašou výhodou je však to, že sa môžete slobodne rozhodnúť, ako ju využijete.

Jednoducho prijmite skutočnosť, že vaše najlepšie “ja” je vaše najslabšie “ja”. Neberte to tak, že vaše najlepšie “ja” je slabé, no popremýšľajte o tom – všetko, čo nás robí silnými, statočnými a múdrymi pochádza z transformácie, ktorú môže priniesť jedine bolesť.

Ak ustojíte bolesť, ktorá vás práve skľučuje, dokážete tým, že dôverujete svojmu osudu i svojmu životu. Že dôverujete tomu, že pre vás chce len to najlepšie. A v prvom rade tým dokážete to, že dôverujete sebe.

Nikdy sa totiž nedozviete, koľko sily sa vo vás skrýva, pokiaľ byť silným nie je vaše jediná (a posledná) možnosť.

A keď si to uvedomíte, bude to moment, v ktorý sa vaša bolesť začne meniť na vašu silu.