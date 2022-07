Ako dlho potrvá váš smútok po nejakej traumatickej udalosti? Vedci poznajú odpoveď

Ak ste sa niekedy ocitli v životnej situácii, kedy ste mali pocit, že sa vám zrútil celý svet, určite si veľmi dobre pamätáte, že v danej chvíli ste mali pocit, že zo smútku, ktorý cítite, sa nikdy nespamätáte. Odborníci sa preto rozhodli pozrieť na to, ako to je naozaj, a koľko tento smútok potrvá.

Odpoveď, na ktorú prišli vedci na základe výskumu, ktorý publikoval portál Spring, ale mnohých nepoteší.

Definovanie najsmutnejších udalostí

V prvom rade je ale potrebné, aby sme si definovali, čo to tie najsmutnejšie a najviac traumatizujúce životné udalosti sú. Možno to niektorých prekvapí, avšak nepatrí sem napríklad rozchod či rozvod, z ktorých by sa človek štandardne mal prirodzene dostať do niekoľkých týždňov/mesiacov.

Ako skutočne vážne a oprávnene traumatizujúce udalosti sa ukázali tie, ktoré majú na náš život skutočne katastrofálny dopad, a to dlhodobo.

Konkrétne ide o závažné zdravotné problémy, úmrtie niekoho veľmi blízkeho alebo vážne finančné problémy.

Doba smútenia je naozaj dlhá

Ak ste si nejakou z týchto udalostí prešli alebo si ňou práve prechádzate, viete, že smútok sa vám vtedy zdá byť nekonečný. Ako sa ukázalo vďaka austrálskej štúdii, ktorá po dobu 12 rokov skúmala viac ako 14-tisíc ľudí, váš pocit nebol subjektívny, ale objektívny.

Ako sa vyjadril Dr. Nathan Kettlewell, hlalvný autor tejto štúdie: “V prípade týchto životných udalostí, ktoré majú najhlbší dopad na náš život, sa ľudia začnú cítiť opäť dobre v priemere za 4 roky.”

Ide teda o správu, ktorá nie je ani zďaleka potešujúca. Ak ste do takejto situácie práve dostali, je prirodzené, že by ste z nej chceli vyviaznuť čo najskôr. Aj veda však týmto potvrdila, že do stavu, v akom ste boli pred týmto šokom, sa dostanete v priemere za 4 roky.

Iné udalosti “boostnu” vaše šťastie

Život je však pestrý a tak, ako nás niekedy zasiahne to negatívne, tak nás inokedy môže príjemne prekvapiť aj to pozitívne.

V rovnakej štúdii sa vedcom podarilo zistiť, že ak v živote prídete k väčšiemu finančnému zisku, zosobášite sa alebo sa vám narodí dieťa, vaše prežívanie šťastia to “boostne” cca na 2 roky, počas tejto doby teda budete pociťovať viac pozitívnych pocitov a radosť vám budú robiť aj maličkosti.

Ukázalo sa však aj to, že udalosti ako presťahovanie sa či získanie nového zamestnania takýto efekt nemajú, čo môže mnohých prekvapiť.

Prevencia je základ

Vedci preto odporúčajú, že to najlepšie, čo môžeme spraviť, je všemožne sa snažiť o to, aby sme 3 vyššie spomínaným najnegatívnejším situáciám predišli.

Vo väčšine prípadov, samozrejme, nedokážeme zabrániť smrti niekoho blízkeho, čo ale môžeme, je investovať do svojho zdravia a dobrým manažovaním svojich financií sa snažiť predchádzať finančným problémom.