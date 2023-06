7 fráz, ktoré odhalia skrytého manipulátora. Väčšina ľudí si myslí, že sú normálne

Na prvý pohľad je úplne neškodný. Chce vám len dobre a považuje sa za najlepšie, čo vás kedy mohlo stretnúť. Manipulátor vie, ako na to. Zrazu sa ocitnete v jeho „chápadlách“ a stanete sa obeťou. Nikdy nie je neskoro sa z nich vymaniť, hoci to nie je jednoduché. Ako rozpoznať manipulátora, ktorý z vás doslova vysáva energiu a stavia vás do pozície zlej osoby?

Manipuláciu možno definovať ako nezdravú psychologickú stratégiu na získanie moci. Hoci každý z času na čas používa určité manipulatívne frázy, niektorí to robia zámerne a často.

Ľudia používajú manipuláciu, aby dostali to, čo chcú. Používajú taktiky vrátane klamstva, urážania, viny, osočovania a pasívnej agresie. Ak sa vedľa tejto osoby necítite dobre, ste v neustálom strese, až dokonca trpíte depresiami, zvyčajne ide o prvé uvedomenie, čo sa deje. Na aké frázy od manipulátora si podľa Learning Mind treba dávať pozor?

1. „Prehnane reaguješ“

Zrejme to už počul každý. Ide totiž o celkom bežnú frázu, ktorou sa dotyčný snaží povedať, že zbytočne zveličujete. Zvyknú to hovorievať hlavne rodičia svojim deťom. Nie je však výnimkou, ak to zaznie od partnera, ktorý tým dá najavo, že vaša reakcia bola prehnaná. Ak to robieva často, spozornite.

2. „Ak ma miluješ, urobíš to“

Citové vydieranie je skvelou taktikou pravého manipulátora! O to smutnejšie, že ide o celkom častú vetu od partnerov. Koľkokrát ste počuli, aby ste robili veci, ktorým dokážete svoju lásku? Nejde o nič normálne, v skutočnosti môže takéto vyhlásenie spôsobiť emocionálnu ujmu. Navyše, aby toho nebolo málo, ak to počúvate stále dookola, vyvolá to vo vás pocit zlyhania. Nič príjemné.

3. „Dramatizuješ“

Trik spočíva v tom, že väčšinou ten, kto to povie, je skutočným vinníkom. V skutočnosti tým spôsobil začiatok scény alebo inicioval hádku. Očakávajte viac sporov a nepríjemných výmen názorov aj v budúcnosti.

4. „Myslíš si, že si svätý“

Jedna z najdráždivejších manipulatívnych fráz, ktorá prezrádza len jedno. Jednoducho nemá žiadne argumenty a nevie, čo iné povedať. Taktiež tuší, že máte pravdu, čo však nedá na sebe poznať. Ide o bežnú frázu, ktorá býva súčasťou bežnej hádky. Týmito slovami vás snaží ponížiť a podnietiť, aby ste si o sebe mysleli zlé veci.

5. „Môžeš si za to sám“

Manipulátor chce na vás presunúť vinu. Napríklad, ak sa pohádate so svojím súrodencom, môže povedať, že vám zobral peniaze, no môžete za to vy, keďže ste ich nechali bez dozoru. Smiešne ospravedlnenie. Bez ohľadu na to, čo sa stane alebo čo sa povie, vy ste zodpovední za svoje činy. Ide o obyčajné manipulatívne správanie.

6. „To by som nikdy neurobil“

Nikdy nehovor nikdy. Táto fráza sa stáva manipulatívnou, keď vás jeden z vašich priateľov núti, aby ste mu slepo dôverovali. S veľkou pravdepodobnosťou to však znamená pravý opak. Robí zo seba len toho najlepšieho.

7. „Si paranoidný“

Veta, ktorú často používa pri technike gaslighting. Tak vás zmanipuluje, až sami spochybníte svoje pocity, presvedčenia a zdravý rozum. Obeť podriadi svojej vôli. Ide mu jednoducho o to, aby mal nad vami moc. Zvyčajne vás partner nazýva paranoidným vtedy, keď si o vás myslí, že si len vymýšľate, klamete a máte ilúzie o niečom. Veľakrát je však práve on taký. Podľa seba súdim teba platí v tomto prípade dvojnásobne.

Niekedy je zámer ľudí iný a i napriek tomu, že nechcú s vami manipulovať, vypočujete si podobné frázy. Ide len o to všímať si, ako často ich vyslovujú a v akých situáciách. Potom to všetko bude do seba zapadať a skladačka je hotová. Manipulátora máte pred sebou.