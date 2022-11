Ľudia dokážu byť často veľmi toxickí, no ak nám na nich záleží, veľakrát sa to snažíme prehliadať. Takto by to však byť určite nemalo, a niektoré frázy by mali byť tým posledným, čo vám niektorí ľudia povedia. Tie najhoršie z nich zozbieral portál Thought Catalog.

Toxické frázy vo vzťahu

Ak vám ich niekto povie, vedzte, že váš vzťah je zrejme toxický.

#1 Pozri, čo si ma prinútil/a urobiť…

#2 Mrzí ma, že to vnímaš takto.

#3 Ak nespravíš, čo ti hovorím, rozchádzam sa s tebou.

#4 Už nikdy ťa nebude nikto ľúbiť tak, ako ťa ľúbim ja.

#5 Preháňaš, vôbec to nie je také zlé.

#6 Ja som len úprimný/á, nemôžem za to, že teba to zraňuje.

#7 Som dobrý človek, to len ty to nevidíš.

#8 Všetci moji ex boli šialenci.

#9 Všetko je to tvoja chyba, ja s tým nič nemám.

#10 Nedokážem bez teba žiť.

#11 Nenahnevám sa často, no keď už sa to raz stane, tak začnem XYZ.

#12 Si príliš precitlivená/ý.

#13 Chcem byť rozmaznávaná/ý.

#14 Nie som rasista, ale…

#15 Som veľmi sarkastická osoba.