Rozsiahla štúdia dokázala, že táto jedna aktivita absolútne ničí vaše emočné i psychické zdravie

Niektoré aktivity sú pre našu dušu i pre naše telo hotovým balzamom, iné sú zas absolútnym jedom. Ku podivu, aj keď to cítime, s najväčšou pravdepodobnosťou sa ich nedokážeme vzdať. Medzi ne patrí aj táto činnosť, ktorej sa väčšina z nás oddáva zrejme každý deň. To, o čo ide, popísal portál I Heart Intelligence.

Článok pokračuje pod videom ↓

V prípade tejto štúdie nešlo o žiaden rýchly proces, ktorého cieľom bolo získať len nejaké povrchné výsledky – práve naopak. Zber dát trval až 2 roky, a sústredil sa na to, ako na nás vplývajú sociálne siete.

Vplyv Facebooku na naše duševné zdravie

V rámci tohto výskumu spojili svoje sily Holly Shakya, profesorka z UC San Diego, a profesor Nicholas Christakis z univerzity Yale. Ich respondentmi sa stalo celkom 5 208 ľudí, ktorí, ako sa ukázalo, trávili na Facebooku oveľa viac času, než si sami mysleli. Vedci ich správanie sa a ich emocionálny i fyzický stav monitorovali po dobu 2 rokoch.

Výsledky však zrejme mnohých nepotešia. Ako totiž hovoria autori tejto štúdie: “Naše výsledky ukázali, že používanie Facebooku negatívne vplýva na celkový pocit pohody a spokojnosti. Tieto zistenia sú obzvlášť dôležité pre duševné zdravie.”

Ilúzia dokonalosti

Vedci sa samozrejme zaoberali aj tým, prečo to tak je. Zistili, že táto sociálna sieť vytvára akúsi bublinu dokonalosti, v rámci ktorej ľudia odmietajú s inými zdieľať svoje starosti, ťažkosti či trápenia. Niektorí ľudia potom uveria zdanlivej ilúzii toho, že problémy majú len oni, a že ostatní vedú bezstarostný a bezproblémový život. A práve takéto nezdravé porovnávanie sa je to, čo ničí naše psychické zdravie.

Všetkého veľa škodí

Kľúčom je samozrejme vedieť odhadnúť, kde je zdravá miera toho, kedy nám sociálne siete ešte pomáhajú, a kedy nám už škodia. Autori výskumu pritom upozorňujú aj na to, že veľakrát si myslíme, že nás Facebook s ľuďmi spája, no paradoxne práve nadobudnutie takéhoto dojmu vedie často k tomu, že sa s tými ľuďmi prestanete stretávať v reálnom živote, a celá vaša konverzácia sa presunie len do virtuálneho priestoru.

Autori štúdie preto odporúčajú ustrážiť si čas, ktorý strávite na sociálnych sieťach, a venovať mu ho čo najmenej. Oveľa dôležitejšie sú totiž veci, ktoré robíme a vidíme v reálnom živote.