Bizarný zásah v Košiciach: Vodič Audi narazil do policajného auta, po zadržaní im v putách zaspieval

Košická polícia zverejnila video zo zásahu. Zatiaľ čo zadržali muža po jeho nebezpečnej jazde, tomu bolo po posadení do policajného vozidla do spevu. Video sa rýchlo začalo šíriť medzi ľuďmi a stalo sa výstrahou.
Polícia Košického kraja na sociálnej sieti zverejnila video, v ktorom ukázala záznam z akcie. Včera (19. januára) si hliadka všimla v košickej mestskej časti Západ vodiča vozidla zn. Audi, ktorý jazdil bezdôvodne z jednej strany na druhú. Snažili sa ho zastaviť, no muž nespolupracoval – ukazoval hanlivé gestá, zvýšil rýchlosť a snažil sa im uniknúť.
Narazil do policajného vozidla
Nakoniec sa policajtom podarilo 25-ročného vodiča spacifikovať pomocou donucovacích prostriedkov. K zraneniam nedošlo. Ešte predtým však stihol vodič počas jazdy naraziť do dopravného značenia a na Bernolákovej ulici úmyselne narazil do služobného motorového vozidla Policajného zboru.
Dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu bola negatívna. Vodič bol následne eskortovaný do nemocnice na odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti návykových látok. Počas cesty si pritom muž stihol zaspievať. Video pritom zachytilo aj moment, v ktorom vodič pozitívne odpovedal na otázku, či požil nejaké drogy.
Povereným príslušníkom OO PZ Košice-Západ bolo začaté trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci. O ďalšom postupe sa rozhodne podľa výsledkov vyšetrení.
