Bizarný zásah v Košiciach: Vodič Audi narazil do policajného auta, po zadržaní im v putách zaspieval

Reprofoto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Dana Kleinová
"Načo pôjdem domov," spieval vodič.

Košická polícia zverejnila video zo zásahu. Zatiaľ čo zadržali muža po jeho nebezpečnej jazde, tomu bolo po posadení do policajného vozidla do spevu. Video sa rýchlo začalo šíriť medzi ľuďmi a stalo sa výstrahou.

Polícia Košického kraja na sociálnej sieti zverejnila video, v ktorom ukázala záznam z akcie. Včera (19. januára) si hliadka všimla v košickej mestskej časti Západ vodiča vozidla zn. Audi, ktorý jazdil bezdôvodne z jednej strany na druhú. Snažili sa ho zastaviť, no muž nespolupracoval – ukazoval hanlivé gestá, zvýšil rýchlosť a snažil sa im uniknúť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa interezsk (@interezsk)

Narazil do policajného vozidla

Nakoniec sa policajtom podarilo 25-ročného vodiča spacifikovať pomocou donucovacích prostriedkov. K zraneniam nedošlo. Ešte predtým však stihol vodič počas jazdy naraziť do dopravného značenia a na Bernolákovej ulici úmyselne narazil do služobného motorového vozidla Policajného zboru.

Dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu bola negatívna. Vodič bol následne eskortovaný do nemocnice na odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti návykových látok. Počas cesty si pritom muž stihol zaspievať. Video pritom zachytilo aj moment, v ktorom vodič pozitívne odpovedal na otázku, či požil nejaké drogy.

Povereným príslušníkom OO PZ Košice-Západ bolo začaté trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci. O ďalšom postupe sa rozhodne podľa výsledkov vyšetrení.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fiasko s termínom na Krásnej Hôrke: Pôvodný plán nevyšiel, obnova hradu si vyžiada ďalšie roky…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac