Benátky celé stáročia uctievali čínskeho leva: Vecdi odhalili šokujúci pôvod slávnej sochy

Foto: Chris Light, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / Salviati, Public domain, via Wikimedia Commons

Tomáš Mako
TASR
Podľa vedcov ikonická socha leva v Benátkach pochádza z Číny z čias dynastie Tchang.

Bronzová socha okrídleného leva, ktorá je symbolom Benátok a už stáročia zdobí tamojšie Námestie sv. Marka, pochádza z Číny. Uvádza to nová vedecká štúdia publikovaná v časopise Antiquity, informuje TASR podľa webu LiveScience.

Pôvodná socha bola vyrobená v Číne ako strážca hrobky pred viac ako 1000 rokmi a do Talianska ju v 13. storočí pravdepodobne doviezol po Hodvábnej ceste otec a strýko Marca Pola, uvádzajú vedci.

„Benátky sú mestom plným záhad, ale jedna z nich bola vyriešená: ,Lev‘ svätého Marka je Číňan a kráčal po Hodvábnej ceste,“ uviedol vo vyhlásení spoluautor štúdie Massimo Vidale, archeológ na Univerzite v Padove.

Okrídlený lev sa stal oficiálnym symbolom Benátok začiatkom 60. rokov 13. storočia, ale jeho presný pôvod bol doteraz nejasný.

Z diela odobrali vzorky bronzu

V štúdii publikovanej v časopise Antiquity vedci identifikovali zdroj jeho bronzu. Odobrali sériu deviatich vzoriek z rôznych častí leva a pomocou hmotnostnej spektrometrie identifikovali izotopy olova v kove. Zliatiny medi a cínu obsahujú aj malé množstvo olova a podľa variácie jeho atómov dokážu vedci identifikovať geologický zdroj kovu.

Porovnaním pomerov izotopov olova z benátskeho leva s celosvetovými referenčnými databázami výskumníci zúžili pôvod bronzu na dolný tok rieky Jang-c‘-ťiang. V tejto oblasti východnej Číny boli rozsiahle ložiská niekoľkých dôležitých rúd vrátane železa, medi, zinku a zlata. Predchádzajúca štúdia jedného z artefaktov z obdobia dynastie Šang (1600 až 1050 pred n. l.) ukázala, že obsahuje rovnaký izotop olova ako benátsky lev.

Vizuál pripomína skôr pamiatky z čínskej dynastie Tchang

Podľa vedcov by čínsky pôvod mohol vysvetliť aj niektoré zvláštnosti benátskeho leva, ktorý sa nepodobá na sochy iných stredovekých levov v Európe. Dlhé uši, tvar hlavy a hrivy pripomína skôr „strážcu hrobiek“ v Číne z obdobia dynastie Tchang (618 až 907 n. l.), ako sochy levov vo vtedajšej Európe. Podľa odborníkov ide o tzv. zhènmùshòu (čen-mu-šou) – mýtického ochrancu hrobiek mocných.

Tieto bytosti mali leviu hlavu a hrivu, špicaté uši, rohy a zdvihnuté krídla. Benátsky lev má niekoľko z týchto prvkov a kovové „jazvy“, kde mohli byť jeden alebo dva rohy, ktoré boli odstránené.

V 13. storočí, keď Benátska republika ovládala moreplavbu na východe Stredozemného mora, bol jej symbolom okrídlený lev odpočívajúci na vode s Evanjeliom sv. Marka pod labami. Symbolika nadvlády na mori sa objavila aj na vlajke Benátskej republiky.

Leva mohli preniesť príbuzní svetoznámeho kupca z 13. storočia

Vedci naznačili, že jedným z možných vysvetlení pôvodu leva sú benátski obchodníci Niccolo a Maffeo Polo, otec a strýko Marca Pola. V 13. storočí prešli po Hodvábnej ceste a zakladali na nej obchodné stanice.

Dorazili až do dnešného Pekingu a strávili štyri roky na dvore Kublajchána. Vedci predpokladajú, že tam možno našli sochu „strážcu hrobky“, ktorá zodpovedala ich predstave o benátskom levovi. Podľa vedcov mohli sochu prepraviť späť do Benátok po častiach a tam ju miestny kováč spracoval do symbolu, ktorý sa teraz spája so sv. Markom.

„Samozrejme, toto je len jeden možný scenár založený na prieniku historických a archeometalurgických údajov,“ napísali výskumníci. „Slovo sa teraz vracia k historikom,“ dodali.

