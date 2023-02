Ben Affleck rozbil internety, jeho znudená tvár sa stala hitom: Výraz herca počas Grammy je novým meme

Ceny Grammy sú pre tento rok rozdané (víťazov si môžete pozrieť v našom článku tu) a fanúšikovia známych interpretov sa môžu tešiť z toho najlepšieho, čo za posledný rok v hudobnom priemysle vzniklo. Terčom úsmevov ale tento rok nepochybne bude aj nové meme, o ktoré sa postaral známy hollywoodsky herec.

Ceremoniál udeľovania prestížnych hudobných cien Grammy si nenechali ujsť ani tie najznámejšie mená svetového šoubiznisu vrátane známych hercov. Speváčka Jennifer Lopez prišla na Grammy v sprievode svojho manžela, herca Bena Afflecka. Ten si ale, zdá sa, najväčšiu hudobnú udalosť roka neužíval tak, ako ostatní naokolo, píše web Unilad. Aspoň to tak teda vyzeralo, keďže takmer každý záber na spomínanú dvojicu v divákoch zrejme vyvolal nielen začudovanie, ale aj úsmev.

V sprievode manželky, ale znudený

JLo prišla na Grammy najmä kvôli tomu, aby odovzdala cenu v kategórii Najlepší popový album roka, ktorú si napokon odniesol spevák Harry Styles za album Harry’s House.

Známa latinsko-americká speváčka svoje nadšenie pred verejnosťou neskrývala, počas večera ju kamera zabrala hneď niekoľkokrát s úsmevom na tvári a zabávajúcu sa. Jej manžel Ben však toľko nadšenia a pochopenia nemal. Z jeho výrazu by sa dokonca dalo povedať, že ho večer strávený na Grammy Awards otravoval a nudil.

Ben Affleck would rather be anywhere else than front row at the #Grammys2023 watching Stevie Wonder crush Higher Ground pic.twitter.com/82GwqZneNW — Matt Wilstein (@mattwilstein) February 6, 2023

Zábery počas večera na dvojicu boli teda pochopiteľne žiadané, aj keď to réžia v daný moment nevedela. Na sociálnych sieťach sa tak počas večera z tváre Bena Afflecka stal virál a zábery s ním začínajú dopĺňať rôzne vtipné meme.

Ben Affleck terčom vtipov

Diváci, samozrejme, Benov výraz nešetrili a vyjadrovali sa k nemu hlavne na Twitteri. Jeden dokonca napísal, že by bol pokojne ochotný zaplatiť aj za alternatívny prenos Grammy, v ktorom by kamery zaberali len dvojicu Lopez a Affleck. Podobných vtipných komentárov len a len pribúdalo.

Ben Affleck having a blast at the #GRAMMYs pic.twitter.com/4kZ5kLSoVB — CONSEQUENCE (@consequence) February 6, 2023

„Akýkoľvek zlý deň máte, sľubujem vám, že na tom nie ste tak zle, ako Ben Affleck na Grammy práve teraz,“ napísal ďalší.

„Ben Affleck na Grammy vyzerá ako ja kedykoľvek sa musím zúčastniť hovoru cez Zoom,“ trefne okomentoval ďalší.

Ben Affleck wants to go home Jen. Everyone in this video looks like they are vibing to a different song 😂 pic.twitter.com/a3KlNyVskD — Sakshi Narula (@mssakshinarula) February 6, 2023

Znudený výraz známeho hollywoodskeho herca sa tak bude najbližšie dni šíriť internetom a pribúdať budú stále nové humorné obrázky.