Bankomaty na Slovensku pomaly miznú, má to jasný dôvod. Jedna banka však ide proti prúdu, pridať ich má až 50

Nástup moderných technológií a zmena nákupného správania spotrebiteľov znamenajú, že v peňaženkách Slovákov sa nachádza čoraz menej hotovosti. Dlhé čakanie na výber peňazí z bankomatov je už minulosťou a mnohé banky tak pristupujú k optimalizácii siete, informujú Hospodárske noviny.

Bankomaty miznú

Mnoho ľudí v súčasnosti preferuje platbu kartou, mobilom či inými inteligentnými zariadeniami, ktoré pomaly nahrádzajú dlho zaužívané zvyky. Logicky tak menej ľudí využíva bankomaty, a tak ich pôvodná funkcia sa vytráca a banky sa snažia optimalizovať ich sieť. „V krajine na konci tretieho štvrťroka minulého roka fungovalo 2 735 takýchto prístrojov, čo bolo medziročne asi o 50 menej. A priamoúmerne k tomu padli aj čísla ich využívania,“ informujú HN.

Na Slovensku dlhodobo klesá podiel nákupov v hotovosti a jednou z reakcií je aj redukovanie málo využívaných bankomatov. Banky sa podľa ďalších informácií z článku budú snažiť o pridanie takzvaných vkladomatov a rozvíjať by chceli aj bezhotovostné pobočky. V blízkej budúcnosti sa síce očakáva ďalšie redukovanie bankomatovej siete, no nemalo by ísť o nič zásadné. Banky jednotlivé regióny Slovenska pravidelne monitorujú a dynamicky reagujú na správanie svojich klientov.

Jedna banka dokonca súčasnému trendu odporuje, nakoľko plánuje do roku 2026 pridať 50 ďalších bankomatov. „Snažíme sa zlepšiť skúsenosť našich klientov a zabezpečiť pre nich spoľahlivý prístup k hotovosti kdekoľvek a kedykoľvek. Uvedomujeme si nárast obľúbenosti bezhotovostných platieb, no stále existujú klienti, ktorí preferujú hotovosť,“ uviedol hovorca Fio banky, Jozef Daňo.