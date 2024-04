Auto teraz určite umývať nechoďte: Saharský prach už zasypal Slovensko, vieme, kedy sa ho zbavíme

Na Slovensko sa začal presúvať saharský prach, ktorý k nám prišiel spolu s teplým vzduchom z afrického kontinentu. Podľa iMeteo je ho pomerne veľké množstvo, čo môže spôsobiť zníženie letných teplôt.

Ako ukazuje model SKIRON, nad Slovenskom sa aktuálne nachádza asi 700 miligramov prachu na meter štvorcový. Na našom území by mal zotrvať do piatka, kedy začne padať spolu so zrážkami.

„Kým neprší a kvapky vody nestiahnu častice prachu k zemi, tak ten sa udržuje v atmosfére. Jeho prítomnosť spôsobuje najmä zníženú dohľadnosť a v prípade väčšej koncentrácie aj výhľady v žltých a hnedastých odtieňoch,“ vysvetľuje iMeteo.

Čiastočky prachu však mierne znižujú teploty, ktoré sú v týchto dňoch skutočne vysoké. Slnečné lúče totižto ťažšie prenikajú na zemský povrch, keď je atmosféra zaťažená prachom.

Ako sme vás však informovali, už v priebehu štvrtka a piatka by na Slovensko mali doraziť zrážky a búrky. Tie so sebou stiahnu aj saharský prach, takže sa môžeme pripraviť na špinavé okná, autá aj balkóny.