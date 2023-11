Atómový čas, tak ako ho poznáme, sa bude meniť: Vedci chcú zrušiť priestupnú sekundu, cirkev je proti

„Koľko je hodín?“ Zdanlivo banálna otázka. Nie však keď ide o takmer dokonalý atómový čas. Priestupné sekundy spôsobujú problém, najmä ak ide o výpočtovú techniku. Vedci preto navrhujú ich zrušenie.

Vesmírny problém

Aj tak presné hodiny, ako sú tie atómové, majú svoje problémy s nedokonalosťou. Spôsobuje to pomerne nepravidelný pohyb Zeme. Preto je nutné občas ich na sekundu zastaviť, aby sa s planétou dokázali zosynchronizovať, vysvetľuje Ars Technica.

Pre bežného človeka je táto odchýlka nepodstatná a len sotva by si ju všimol. Nesúlad je však problematický pre výpočtovú techniku a posúvanie času spôsobuje obrovské problémy. Naposledy došlo k nepresnosti v rokoch 2012 a 2017, a to na Nový rok.

Vedci z Medzinárodného úradu pre váhy a miery preto prišli s návrhom priestupnej minúty. K posúvaniu hodín by tak došlo len raz za 50 rokov.

Menej stresu

Ako píše portál Popular Mechanics, aktuálne existujú hodiny, ktoré využívajú objekty vo vesmíre. Sledujú rotáciu Zeme založenú na pozorovaní Slnka a hviezd, a tak udržiavajú čas. Atómové hodiny sú používané od roku 1972 a na určenie presného času využívajú, logicky, atómy. Tieto dva časy však nie sú zosynchronizované.

Priestupná sekunda vznikne, keď sa tieto hodiny od seba odchýlia na 0,9 sekundy. Vtedy je nutné atómové hodiny pozastaviť tak, aby ich tie astronomické dobehli. Bežne sa to deje asi raz za rok a pol.

Zabezpečenie ich koordinácie je zložité. Vedúci projektu synchronizácie siete v divízii času a frekvencie z Národného inštitútu pre štandardy a technológie to objasnil veľmi jednoducho: „To, že sa musím vysporiadať s priestupnými sekundami, ma privádza do šialenstva. Všetci si musíme oddýchnuť,“ uviedol pre The New York Times.

Priestupná minúta by sa mala stať alternatívou sekundy od roku 2035. Medzinárodný úrad pre váhy a miery tento návrh už odhlasoval. Ďalšie kroky budú oznámené na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii.

Sú zásadne proti

Riešenie sa zdá byť jednoduché. Za zrušenie priestupnej hodiny sa v petícii prihlásila napríklad aj spoločnosť Meta. Nie každý však s touto zmenou súhlasí.

Proti sú napríklad Rusi, ktorí chcú počkať aspoň do roku 2040. Ako dôvod uvádzajú, že na priestupných sekundách zostavili svoj navigačný systém GLONASS. Vedci ich vysvetlenie považujú za nezmyselné a záhadné.

Oponuje aj Vatikán, ktorý je zásadne proti zavedeniu priestupnej minúty miesto sekundy. Odvoláva sa na to, že nechce prehlbovať rozdiely a vzdialenosť medzi ľudským a vesmírnym časom.