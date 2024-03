Americký Pentagón vyvíja nový systém „Gremlin“: Bude vypustený do vesmíru, má pátrať po UFO

Vládne laboratóriá, experti z univerzít aj samotný Pentagón pracujú na vývoji zariadenia, ktoré dostalo prezývku Gremlin. Ide v prvom rade o projekt amerického úradu Pentagónu pre sledovanie rôznych anomálií (AARO). Ako informuje Interesting Engineering, Gremlin chce využiť na sledovanie neidentifikovateľných lietajúcich objektov (UFO).

Tie sú po novom známe aj ako UAP – neidentifikovateľné vzdušné fenomény.

Gremlin má podľa Pentagónu za sebou už niekoľko pozorovaní, pri ktorých zachytil vtáky aj netopiere, ale dokázal identifikovať aj femonény vo vesmíre, napríklad slnečné erupcie. Teraz je na pláne jeho ďalšie vylepšenie a zlepšenie kapacít pozorovania.

Today the DoD released our Historical Record Report Volume 1.

AARO’s report covers more than 70 years of the U.S. record relating to UAP, draws from interviews, archival research, and partnerships across government and industry.

Read it here: https://t.co/YktnRjFB1d

— All-domain Anomaly Resolution Office (@DoD_AARO) March 8, 2024