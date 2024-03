V Rusku havarovalo vojenské lietadlo, zahynulo 15 osôb. Zrútilo sa krátko po štarte, známa je príčina

Ruské vojenské nákladné lietadlo s 15 osobami na palube sa zrútilo v utorok krátko po štarte v ruskej Ivanovskej oblasti, oznámil ruský rezort obrany. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.

Ministerstvo vo vyhlásení spresnilo, že stroj typu Il-76 sa zrútil počas štartu približne o 13.00 h miestneho času (11.00 h SEČ). Na palube bolo osem členov posádky a sedem pasažierov. Pravdepodobnou príčinou havárie bol požiar motora.

BREAKING: Large Russian military plane crashes near Ivanovo, northeast of Moscow. #Russia #PlaneCrash 🇷🇺🛩️ pic.twitter.com/RlUux9A0GS

Ivanovská oblasť leží v centrálnej oblasti európskej časti Ruska. Lietadlo Iliušin Il-76 je určené na prevoz vojakov, tovaru či bojovej techniky.

BREAKING:

Russia’s Defense Ministry confirms 15 soldiers killed in plane crash.

An Il-76 military transport plane crashed an hour ago 200 km north-east of Moscow pic.twitter.com/gsqSMXwEN8

