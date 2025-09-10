Brutálna streľba na politického aktivistu v USA: Trumpov spojenec je v kritickom stave, guľka ho zasiahla do krku

Amerického pravicového mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka, ktorý je významným spojencom a podporovateľom prezidenta USA Donalda Trumpa, postrelili v stredu počas podujatia na univerzite v štáte Utah. Jeho stav je kritický, informuje TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a AP.
Kirk je riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA. Na videách kolujúcich na sociálnych sieťach je vidieť Kirka na vonkajšom pódiu, ako prednáša prejav k väčšiemu davu ľudí na univerzite Utah Valley University v meste Orem vo chvíli, keď padol výstrel. Kirk bol postrelený do krku, zrejme do tepny. Z rany sa okamžite začala valiť krv a aktivista padol na zem.
Polícia chytila podozrivého
Následne ho z miesta streľby odviedla jeho ochranka a podozrivého strelca zadržala univerzitná polícia, uviedla na platforme X samotná univerzita. Tridsaťjedenročný Kirk nezastáva volenú funkciu, je však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderuje populárny podcast a priťahuje milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína nemecká agentúra. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám.
UVU Charlie Kirk’s shooter #CharlieKirk pic.twitter.com/X7OeVsFLIX
— Primary.Alpha.Hex (@AlphaHex76788) September 10, 2025
Politické násilie je rastúcim problémom v hlboko polarizovaných Spojených štátoch a postihuje rovnako republikánov aj demokratov na všetkých úrovniach vlády, uzatvára DPA.
