Ako je možné, že bola Ellie imúnna? Posledná epizóda The Last of Us poodhalila jednu z najväčších záhad seriálu

Každý, kto si zamiloval seriál The Last of Us, netrpezlivo očakáva poslednú epizódu. Existuje niekoľko fanúšikovských teórií, ktoré sa zaoberali otázkou, ako je možné, že bola Ellie imúnna. Posledná epizóda vnáša do situácie trochu viac svetla.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vďačí Ellie za imunitu svojej mame?

Ako informuje web Insider, finálna epizóda The Last of Us poodhalila, ako je možné, že je Ellie (Bella Ramsey) imúnna voči infekcii kordycepsom. Možno sa tak potvrdí fanúšikovská teória, ktorá prevládala už od začiatku. Na začiatku epizódy sa vo flashbackoch stretávame s Ellieninou matkou Annou (stvárnila ju Ashley Johnson).

Anna uniká pred infikovaným človekom, ktorý ju do vnútornej strany stehna uhryzne tesne predtým, ako sa Ellie narodí. Práve tomu zrejme Ellie vďačí za to, že je voči uhryznutiu imúnna. Po tom, ako lekár Ellie vyšetrí, Marlene Joelovi povie, že kordyceps v nej zrejme rastie od narodenia. Pravdepodobne v sebe má mutáciu, vďaka ktorej si infikovaní myslia, že je jednou z nich. Ďalšia z teórií hovorí, že v čase počatia bol infikovaný Ellienin otec.

Na viac informácií si počkáme

Druckmann sa ale podľa The Hollywood Reporter pred záverečnou epizódou vyjadril, že zatiaľ nechce dávať konkrétne odpovede na otázku, prečo je Ellie imúnna. Na rozdiel od seriálu sa v hre fanúšikovia The Last of Us nevracajú do momentu, kedy sa Ellie narodila, aby sa stretli s Annou. Anna po sebe namiesto toho krátko pred smrťou zanechala list.

V ňom píše, že nemá rada deti, napriek tomu je Ellie očarená. Dodáva, že dievčatko má len deň, no držať ju v náručí je to najúžasnejšie, čo sa jej v živote stalo. Uvedomuje si, že jej už neostáva veľa času a píše, že sa o ňu postará Marlene. Tá jej má o Anne všetko povedať, keď nastane ten správny čas. Anna svojej dcére pripomína, že svet je krutým miestom, no život stojí za to žiť. Fanúšikovia sa zaoberajú faktom, že Anna očividne pôrod prežila, keď napísala Ellie list.

Podľa chirurga, ktorý Ellie v hre vyšetroval, je pôvod jej imunity nejasný. Ak sa však vďaka nej podarí objaviť liek, bude to pre ľudstvo rovnako významný míľnik, ako objav penicilínu. Na viac informácií, ktoré odhalí až druhá séria, si ale budeme musieť počkať.