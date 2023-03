Brutálna finálna scéna z 8. časti The Last of Us bola v hre iná. Zmenili detail, aj keď sa to ľuďom nepáči, má to dôvod

Fanúšikovia seriálu The Last of Us si už mohli pozrieť v poradí 8. a zároveň predposlednú časť prvej série. Od divákov žne viac než pozitívne hodnotenia a na databáze ČSFD jej svieti zatiaľ jedno z najvyšších hodnotení spomedzi všetkých epizód. A niet sa čomu čudovať, ak ste ju videli, je možné, že zdieľate podobné pocity. Jej finále bolo majstrovské, v hre však vyzeralo trochu inak. Tvorcovia seriálu zmenili detail a podľa niektorých to nemali robiť.

Seriál The Last of Us vychádza z hernej predlohy a tí, ktorí ju dobre poznajú, môžu v seriáli vidieť množstvo podobností. Platí to aj o záverečnej silnej a zároveň emotívnej scéne z ôsmej časti.

Joel ju zastihol skôr

Diváci porovnali tieto dve verzie. Ako môžete aj sami vidieť, v hre Joel prišiel k Ellie trochu skôr a zastihol ju v momente, kedy bojovala o svoj život. Okamžite ju zastavil, odtiahol od mŕtveho Davida, objal ju a upokojil.

Zatiaľ čo v seriáli sa Ellie stretla s Joelom až vonku pred reštauráciou. Zdanlivo ide o malú zmenu, niektorým sa však nepáči. Na druhej strane, má svoje opodstatnenie.

Niektorým sa viac páčila verzia z hry

Ľudia začali tieto dve verzie porovnávať. „Bola to ďalšia dobrá epizóda, ale hra mala lepší koniec scény v reštaurácii,“ zdôveril sa divák na Twitteri. A nebol ani zďaleka jediný. Viacerí sa zhodli na tom, že sa im viac páčila verzia z hry.

Avšak, čo funguje v hre, nemusí zaručene fungovať aj v seriáli a tvorcovia pravdepodobne veľmi dobre vedeli, prečo tento malý, ale podstatný detail menia.

Zachránila sa sama

Portál LADbible spomína, že tvorcovia túto zmenu vysvetlili. Problémom totiž bolo, ako by sa Joel dostal dnu do zamknutej reštaurácie, ktorú napokon Ellie otvorila kľúčmi zvnútra. Zároveň chceli v divákoch navodiť dojem, že Joel opäť Ellie určite zachráni. Avšak to sa nestalo a Ellie sa zachránila sama. A až potom stretla Joela, ktorého úlohou tentoraz bolo zachrániť ju psychicky.

Predposledná časť seriálu The Last of Us žne množstvo chvály.

„S každým ďalším dielom si hovorím, že to už nemôže byť lepšie. Po ôsmej epizóde som si tým už fakt istá. To sa už predsa nedá prekonať,“ priznala diváčka na sociálnej sieti.

Pochvalu dostáva aj samotná Ellie, teda Bella Ramsey, ktorá ju stvárnila.

„Doslova počujete všetku bolesť, strach a hnev, ktorý Ellie v tejto scéne cíti, a to je majstrovské herectvo,“ zhodnotil divák, ktorý zároveň zdieľal porovnanie tejto scény z hry a seriálu.