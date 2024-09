Ak plánujete odísť do dôchodku, dajte si pozor. Do penzie sa vám nemusí zarátať táto vec, dôvod je jednoduchý

Ak chcete odísť do dôchodku, musíte spĺňať niekoľko podmienok, a to nielen určitý počet odpracovaných rokov. Do obdobia poistenia sa môže rátať aj iná činnosť. Hoci základom je zamestnanie, počas ktorého platí dôchodkové poistenie zamestnávateľ, počítajú sa aj roky, ktoré ste odpracovali v cudzine, či podnikanie.

Ak chcete poberať starobný a predčasný starobný dôchodok, mali by ste získať minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia, ako informuje portál Finsider. Ďalšou možnosťou je živnostenská činnosť, počas ktorej si podnikatelia platia sociálne odvody sami. Súčasťou nich je dôchodkové poistenie, ktoré sa počíta od ich prvého daňového priznania.

Dôchodkové poistenie môžu platiť dobrovoľne nezamestnané osoby, študenti a spomínaní podnikatelia, ktorí chcú vyšší dôchodok od štátu. Hoci by všetko mala mať zaevidované Sociálna poisťovňa, môže sa stať, že za niektoré roky nebude mať doklady o dôchodkovom poistení. Stačí predložiť chýbajúce údaje zamestnancom dôchodkového poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne, alebo sa na nich môžete obrátiť, ak neviete získať žiadne doklady.

Ako je to s odpracovanými rokmi do dôchodku?

Obdobie dôchodkového poistenia a odpracované roky znamenajú niečo iné. Upozorňuje na to hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr: „Podmienka získania potrebného odpracovaného obdobia je stanovená len pri predčasnom starobnom dôchodku, a to v súvislosti s možným priznaním dôchodku aj viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.“ Reč je o predčasnom odchode do dôchodku po viac ako 40 odpracovaných rokoch.

Aj keď do odpracovaného obdobia sa neráta doba štúdia, výnimkou je tzv. učebný pomer, pri ktorom sa podpisuje učebná zmluva podpísaná do konca augusta 1984. Ak ju máte uzatvorenú, do vášho odpracovaného obdobia sa počíta aj toto obdobie. Doba nezamestnanosti, doba odborného alebo politického školenia a obdobie dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a doba zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nie sú súčasťou odpracovaných rokov.