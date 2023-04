Ak ostanete bezdetní, budete to v starobe ľutovať: Nová štúdia vyvracia zaužívaný mýtus, s ktorým sa stretávajú aj Slováci

S vývojom doby sa vyvíjajú aj samotní ľudia a ich prístup k prioritám. Kým v minulosti boli hlavné priority svadba a pôrod, dnes mnoho mladých ľudí volí napríklad cestu kariéry a slobodnejšieho života. Niekoľko nových štúdií len potvrdilo nastavený demografický trend, podľa ktorého v moderných krajinách klesá pôrodnosť.

Niektorí ľudia deti nechcú

Portál Futurism upozornil na nový výskum uverejnený na PLOS One, podľa ktorého v americkom štáte Michigan výrazne klesá pôrodnosť a je to aj z dôvodu, že 1 z 5 dospelých ľudí neplánuje v živote dieťa. Michigan podľa článku presne odráža trend v celých Spojených štátoch a na vzorke 1000 respondentov výskum zistil, že až 20,9 % dospelých ľudí nechce mať deti. Ak by sa percentá premietli do konkrétnych čísel, hovoríme o počte 1,6 milióna plnoletých občanov Michiganu.

„Mnoho dospelých je bez detí a nezdá sa, že by existovali rozdiely podľa veku, vzdelania alebo príjmu,“ uviedol vo vyhlásení Zachary Neal, docent psychológie a spoluautor štúdie.

Rozhodnutie neľutujú

Mnoho ľudí sa už v živote stretlo s názorom, podľa ktorého rozhodnutie nemať deti človek oľutuje až v starobe. Podľa uvedeného výskumu to však vôbec nemusí byť pravda.

„Nenašli sme žiadny dôkaz, že starší ľudia bez detí pociťujú viac životnej ľútosti ako tí, ktorí deti mali,“ povedala profesorka Jennifer Nealová. Psychologička dokonca dodáva, že práve u starších rodičov sa častejšie objavil pocit, že by na svojom živote chceli niečo zmeniť.

Zistenia štúdie sú tak v rozpore s teóriou, ktorá sa vo všeobecnosti v spoločnosti traduje aj u nás.