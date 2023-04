Má v ňom mať detskú pornografiu: Telefón Poľky, ktorá o sebe tvrdí, že je Maddie McCann, skončil v rukách polície

Zdá sa, že prípad Poľky Julie Wendell nemá konca. Aj keď DNA testy preukázali, že nie je zmiznutou Maddie McCann, jej tvár zaplavuje médiá aj naďalej. Tentoraz polícia zadržala jej telefón, údajne sa tak stalo po tom, čo na povrch vyplávali informácie, že v ňom má explicitné fotografie detí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jej telefón skončil v rukách polície

Ako informuje Mail Online, Poľka, ktorá o sebe tvrdí, že je Maddie McCann, bola nahlásená polícii kvôli explicitným fotografiám detí, ktoré má mať v mobile. Kalifornskej polícii mala telefón Julie Wendell odovzdať súkromná vyšetrovateľka (a zároveň médium) Fia Johansson.

Julia mala telefón nechať v Kalifornii po tom, čo DNA testy preukázali, že nie je Maddie, ktorá zmizla z portugalského dovolenkového rezortu v roku 2007. Napriek jasnému výsledku testovania chce Julia podstúpiť ďalší DNA test.

Pre The Sun sa Johansson vyjadrila, že polícia obvinenia týkajúce sa obsahu telefónu berie veľmi vážne a uistila ju, že prebehne riadne vyšetrovanie. Telefón by sa mal čoskoro dostať do rúk nemeckej a poľskej polície. Julia tvrdenia o explicitných fotografiách popiera a tvrdí, že už hovorila s poľskou políciou.

„Nemala som detskú pornografiu v mobile. Nie som pedofil. Som obeťou pedofila,“ vyjadrila sa pre The Sun Poľka.

Chce podstúpiť ďalší DNA test, tvrdí, že je obeťou

Johansson potvrdila, že Julia mala naozaj ťažké detstvo a skutočne bola sexuálne zneužitá. Aj keď polícia potvrdila informáciu, že má v rukách Juliin telefón, k jeho obsahu sa zatiaľ odmietla vyjadriť. Nekomentuje ani ďalšie detaily týkajúce sa vyšetrovania.

Prípad Julie Wendell je plný zvláštností. Po tom, čo DNA testy preukázali, že nie je Maddie McCann, napísala 17-stranové prehlásenie, v ktorom sa ospravedlnila za smútok, ktorý McCannovcom spôsobila. Krátko na to ale prišla s prehlásením, že nikdy netvrdila, že je zmiznutá Madeleine. Napriek tomu však chce podstúpiť ďalší DNA test.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Julia Wendell (@juliawendell_official)

„Chcem to urobiť, pretože to chcem urobiť, nikomu nemusím vysvetľovať, prečo, no myslím, že všetci vedia, prečo to chcem urobiť. Keď prídu výsledky, všetko vám poviem,“ napísala na svojom Instagrame Julia.

Johansson tvrdí, že ako psychologička rozumie tomu, prečo Julia potrebuje ako dôkaz ďalší DNA test. Okrem toho, že bola ako dieťa zneužitá, má pocit, že ju jej matka ignoruje. Aj kvôli tomu Julia odmieta prijať fakt, že jej matka je skutočne jej matkou.