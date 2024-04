V parlamente sa hovorí o odchode Fica z postu premiéra. Poslankyňa naznačuje, že má zrejme záujem o inú funkciu

Oneskorená voľba ústavného sudcu súvisí s čakaním na rozhodnutie Roberta Fica, či bude opäť kandidovať. Naznačuje to opozičná poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková. Informoval o tom Denník N.

„Ide o to, či Robert Fico sa rozhodne opätovne uchádzať o miesto na Ústavnom súde,“ uviedla Marcinková zo strany SaS v diskusii. Aktuálny premiér sa už o kandidatúru na predsedu Ústavného súdu pokúšal v roku 2019. No vtedajší prezident Andrej Kiska naznačil, že ho nevymenuje. Predpokladá sa, že budúci prezident Peter Pellegirini by s tým problém zrejme nemal.

Funkčné obdobie ústavného sudcu trvá dvanásť rokov, Marcinková si myslí, že to môže byť atraktívnou ponukou pre ukončenie politickej kariéry Fica. Lákať ho môže aj „zaujímavá imunita“, ktorú ústavný sudca má. „Preto tu prebiehajú tieto diskusie, tieto zdržania. Čakáme na jeho rozhodnutie,“ dodala.