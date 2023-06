Tomáš pomáha ľuďom cestovať: Najlacnejšiu letenku som kúpil za 1 cent, cestovné kancelárie sú prežitok pre lenivých ľudí

Pracovať od pondelka do piatka a zároveň cestovať každý víkend do zahraničia? Pre mnohých ľudí nemožná úloha je pre Tomáša bežnou praxou. Popri štandardnej práci stíha prakticky každý víkend odletieť spoznávať novú krajinu a čo je podstatné, za veľmi nízke sumy. Ako sám vraví, na cestovaní je závislý a svoju vášeň pretavil aj do pomoci cudzím ľuďom, ktorých často berie na cesty so sebou.

Cestovateľ je na Instagrame známy pod @travel_alvaro, pričom ľuďom okrem dobrých tipov pomáha s kompletným zabezpečovaním ich výletov a „špecialitkou“ je aj možnosť, v rámci ktorej si u neho viete za smiešne peniaze zakúpiť vstupy do takmer ktoréhokoľvek letiskového salónika na svete. Tomáša sme vyspovedali v našom novom rozhovore.

K tomu, že cestuješ prakticky každý víkend, sa ešte dostaneme. Moja prvá otázka je, kde si bol naposledy?

Naposledy som navštívil Solún a priletel som len včera večer. Dojmy z výletu sú vyborné a ako to už u mňa býva zvykom, so sebou som mal opäť troch cudzích ľudí, s ktorými som sa dohodol cez Instagram, a ktorí boli tiež veľmi spokojní.

Pamätáš si svoju prvú leteckú cestu do zahraničia? Kde to bolo? Ako sa vlastne začala tvoja vášeň pre cestovanie?

Pamätám si to úplne jasne. Mal som asi 10 rokov a cestoval som z Popradu do Anglicka. Pamätám si to preto, že asi týždeň pred mojím prvým letom spadli asi tri lietadlá. Celý týždeň pred odletom som extrémne stresoval a nechcel som nikam ísť.

V starom digitálnom foťáku mám dokonca fotku, ako som bol doslova jednou nohou v lietadle, do ktorého ma letušky museli ťahať. A, paradoxne, prvým letom som sa do lietania zamiloval. Vášeň ako taká však začala približne 4-5 rokov dozadu, keď mi práca v hotelierstve (5 dní práca, 5 dní voľno pozn. red.) umožňovala cestovať.

Cestovanie je jedna vec, kedy si sa ale rozhodol, že svoje zážitky a tipy budeš zdieľať aj s ľuďmi?

Inšpirovali ma k tomu ľudia z môjho okolia. Predovšetkým tí menej majetnejší, ktorí mi stále hovorili, ako ich moje príbehy o lacnom cestovaní inšpirujú. A tiež boli, samozrejme, radi, keď tie dané miesta videli aspoň prostredníctvom mojich storiek.

Chcel som ľuďom ukázať, že cestovať sa dá lacno aj bez cestovky, ktoré si za pobyty často pýtajú šialené sumy.

Sú teda cestovné kancelárie prežitok?

Za mňa je to prežitok pre lenivých ľudí. A mnoho takých ľudí mám aj ja vo svojom okolí. Niekto sa ma opýta, ako môžem ísť bez cestovky do Egypta. No, normálne. Ten čas, ktorý tí ľudia strávia v cestovkách, môžu pokojne venovať domácemu rešeršu a nájdu hotel, letenky, a tiež transfer. Pre mňa nie je výhovorka ani to, že niekto nevie jazyk. Cestovka ťa často nechá v danej destinácii napospas a delegáta často vidíš len na začiatku pobytu, ak vôbec.

To, samozrejme, neplatí pre miesta, kde je ten sprievodca nutný, ale to je minimum prípadov.

Len nedávno som pomohol 8-člennej rodine, ktorá išla do Egypta. Boli v cestovke a napísali mi, že im dali ponuku na daný hotel a daný let s all-inclusive 8 500 eur. Ja som si sadol za počítač a presne tú istú ponuku som dokázal zabezpečiť o 3-tisíc eur lacnejšie. A to aj s transportom.

Iste vnímaš, že tých cestovateľských profilov je dnes veľmi veľa. V čom sa podľa teba odlišuješ?

Samozrejme, vnímam mnoho profilov. Ja osobne nemám rád, keď niekto ľuďom ponúka nepravdivé alebo skreslené informácie. Niektoré rady sú doslova hlúpe. Tiež sa mi nepáči, ak niekto nasilu sadne za počítač, vyhľadá pár leteniek, ktoré koniec koncov nie sú ani veľmi výhodné, a tieto tipy dokonca predáva. Ak by som to zhrnul, ja dávam reálne informácie, ponúkam tipy zadarmo a ponúkam tiež moje reálne skúsenosti, keďže cestujem každý víkend. Mojou pointou je ľuďom ukázať, že to ide aj bez cestovky.

Prvá vec, ktorú som si u teba dlho všímal, je tvoj čas strávený v letiskových salónikoch po celom svete. Veľa ľudí si myslí, že sú len pre bussiness class. Ty na svojom Instagrame máš, že to vieš ľuďom zabezpečiť za smiešnu sumu.

Je to jeden z najväčších omylov, s ktorými sa stretávam. Nie, salóniky nie sú len pre bussiness class cestujúcich. Ak teda nie sú vyslovene takto označené. Vďaka mne ľudia vedia využiť viac ako tisíc salónikov po celom svete.

Dostal som sa k tomu ešte v Anglicku, kde som si založil účet v banke, ktorá ponúkala kartu leteckej spoločnosti, patriacu pod určitú alianciu. Benefitom tejto karty je to, že reálne môžem neobmedzene kupovať vstupy do týchto salónikov za zvýhodnené ceny (15 eur, pozn. red.). Je to ale, samozrejme, len moja dobrá vôľa, že tento benefit takto posúvam, reálne na tom nezarábam.

Budem ale úprimný, mám z toho iné benefity. Za každú transakciu získavam takzvané míle danej aliancie, ktoré viem neskôr vymeniť za letenky. Za asi 3 mesiace využilo tento benefit približne 800 ľudí. Mnoho ľudí sa však bojí a ak im objasním postup, ani mi neodpíšu, pretože si myslia, že to je podvod. Samozrejme, nie je.