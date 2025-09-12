Action sťahuje z trhu nebezpečný produkt: Ak ho používate, okamžite prestaňte. Peniaze vám vrátia aj bez bločku

Foto: Action/TS

Nina Malovcová
Reťazec Action
Kettlebell môže pri dlhodobom používaní ohrozovať zdravie.

Ľudia cvičia, aby sa cítili lepšie, posilnili telo a podporili svoje zdravie. Niekedy sa však môže stať, že športová pomôcka prinesie viac problémov než úžitku. Presne to je prípad kettlebellu, ktorý bol donedávna dostupný v predajniach Action.

Ako obchodný reťazec informuje na svojom webe, rutinná kontrola totiž ukázala, že výrobok môže pri dlhodobom používaní ohrozovať zdravie, a preto sa sťahuje z trhu.

Nebezpečný kettlebell z predajní Action

Ide o kettlebell s hmotnosťou 10 kg od výrobcu Via Chassé. Produkt sa predával pod číslom Action 3217083 a výrobcom bol označený ako 16018 01. Rizikové kusy majú EAN kódy 8714333018244, 8714333018251 a 8714333018268.

Foto: Action

Testy ukázali, že niektoré kusy vyžarujú zvýšené množstvo ionizujúceho žiarenia. Hoci nejde o okamžité ohrozenie zdravia, pravidelné používanie počas dlhšieho obdobia by mohlo predstavovať riziko. Tento kettlebell bol dostupný v obchodoch Action od 28. júla 2025 do 7. augusta 2025.

Čo majú zákazníci robiť

Ak máte doma tento kettlebell, okamžite prestaňte s jeho používaním a vráťte ho do najbližšej predajne Action. Za výrobok dostanete späť plnú cenu, a to aj bez predloženia pokladničného dokladu.

Spoločnosť Via Chassé aj reťazec Action sa zákazníkom ospravedlňujú za nepríjemnosti a ďakujú za spoluprácu.

