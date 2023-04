Zverejnili nové správy o šiestačke, ktorá v škole nechtiac vypila Savo: Dnes ju prepustili z nemocnice

Slovenskom včera otriasol prípad šiestačky z Banskej Bystrice, ktorej spolužiačky do nápoja naliali dezinfekčný prostriedok. Dievča sa z nápoja napilo a skončilo v nemocnici. Pluska dnes zverejnila informácie o jej zdravotnom stave, ktoré sú, našťastie, pozitívne.

„Pacientka včera podstúpila gastrofibroskopické vyšetrenie, ktoré bolo negatívne. To znamená, že je v poriadku, má sa dobre a v priebehu dnešného dňa bude prepustená do domácej starostlivosti,“ povedala pre Plusku Jana Petríková, hovorkyňa nemocnice v Banskej Bystrici. Dievča by tak už malo byť v tejto chvíli doma a v poriadku.

Škola šikanu odmieta

K incidentu na ZŠ došlo v pondelok (24. 4.) po hodine telesnej výchovy, keď išli žiaci šiesteho ročníka späť do triedy na ďalšie vyučovanie. Jedno z dievčat sa napilo z vlastnej fľaše a obsah tekutiny vypľulo na dlážku. Dezinfekčný prostriedok vo fľaši mala zacítiť triedna učiteľka. O tom, odkiaľ dezinfekčný prostriedok pochádzal, škola nemá vedomosť.

„Žiaci nemajú k čistiacim prostriedkom, ktoré sa používajú na upratovanie, prístup. Sú uzamknuté v miestnostiach, kam sa deti nedostanú,“ uviedla samospráva. Vedenie ZŠ po incidente kontaktovalo záchranárov a podľa pokynov zdravotníkov bola žiačke poskytnutá prvá pomoc. Následne bolo dievča prevezené do banskobystrickej detskej nemocnice.

Podľa mesta žiačka nemala poškodené sliznice nosa a ústnej dutiny. Škola v súvislosti s incidentom odmieta, že by dievča bolo dlhodobo šikanované. Do skončenia policajného vyšetrovania sa k prípadu nebude bližšie vyjadrovať. Udalosť preveruje aj polícia. V súvislosti s prípadom prijala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.