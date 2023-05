ZSSK dnes vypraví prvý vlak do Chorvátska. Lístok stojí iba 30 eur, poobede nastúpite, ráno sa už kúpete v mori

Začiatok tohtoročnej dovolenkovej sezóny odštartuje ZSSK už dnes. Prví cestujúci vyrazia do Splitu o 15:53 z bratislavskej hlavnej stanice. Prvý autovlak je kapacitne obsadený cestujúcimi na takmer 52 % (108 cestujúcich), pričom najviac cestujúcich cestuje v lôžkových vozňoch (54 cestujúcich). Autovozne odvezú 22 áut a motoriek. Cestujúcich priamo z Bratislavy je 19. Tí si so sebou prevezú 5 motocyklov, uvádza ZSSK v tlačovej správe.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypravuje autovlaky z Bratislavy do Splitu v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) už tretí rok po sebe. Pravidelné spojenie cestujúci tento rok môžu využiť v rozšírenom termíne, a to konkrétne od 3. mája do 7. októbra. Navyše, EuroNight, ktorý počas minulej sezóny jazdil iba dvakrát do týždňa, tento rok pôjde až trikrát. Z bratislavskej hlavnej stanice bude vyrážať každú stredu, piatok a nedeľu o 15:53 a zo Splitu zas každý pondelok, štvrtok a v sobotu o 17:20. Okrem auta či motorky si na dovolenku môžete zobrať aj svojho domáceho miláčika.

Záujem aj o prepravu áut

„Tešíme sa, že počet prepravených cestujúcich do Splitu nám každý rok stúpa. Vnímame, že po korone je o tento typ dovolenky záujem. V polovici apríla bolo predaných viac lístkov ako za celý minulý rok. Najvyšší záujem je o prepravu automobilov,” povedal člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.

Zatiaľ čo minulý rok sa autovlakom do a zo Splitu odviezlo celkovo 8 796 cestujúcich a spolu sa do a z Chorvátska naším vlakom prepravilo 557 motoriek a 444 áut, v súčasnosti je do a z chorvátskeho Splitu počas tejto sezóny vypredaných viac ako 9 387 lístkov pre osoby a 1 483 lístkov pre vozidlá (z toho 409 pre autá a 1 074 pre motorky).

Kapacita vlaku je 60 miest na sedenie, 90 miest je k dispozícii v lôžkových vozňoch a 60 v ležadlovom vozni, 10 miest pre automobily z Bratislavy, 10 miest z Viedne, teda celkom 20 miest na prepravu automobilov, resp. motocyklov.

16 hodín a ste pri mori

Za cca 16 hodín budú cestujúci vlakom pri mori – zrelaxovaní a v dovolenkovej nálade bez stresu z kolón či premávky a navyše ekologicky a bezpečne. Okrem toho sa cestuje prioritne cez noc, to znamená, že poobede nasadnú v Bratislave, v noci si oddýchnu a ráno sú už pri mori.

V cestovnom lístku v lôžkovom vozni je zahrnutý aj welcome drink a plnohodnotné raňajky. Počas celej prepravy si cestujúci môžu vo vlaku zakúpiť tiež občerstvenie a nápoje, a to v lôžkovom vozni u stewarda. Železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite lokalizované priamo v centre mesta oproti prístavnému terminálu lodí na jednotlivé chorvátske ostrovy.

Okrem toho, že sa cestujúci tento rok budú prepravovať z Bratislavy do Splitu trikrát týždenne počas dlhšieho obdobia, tešiť sa môžu aj na zjednodušené cestovanie. Chorvátsko sa totiž od 1. januára stalo súčasťou schengenského priestoru. Cestujúcim tak odpadla jediná hraničná kontrola, ktorá bola v nočných hodinách. Zároveň Chorvátsko od rovnakého dátumu prešlo z kuny na spoločnú európsku menu euro.

Jednosmerný lístok je pre záujemcov k dispozícii od 29,90 eur vo vozni na sedenie a od 69,90 eur (limitovaná ponuka Sparschiene) v pohodlnom lôžkovom vozni, kde sú v cene cestovného zahrnuté aj plnohodnotné raňajky a drobné občerstvenie počas cesty.