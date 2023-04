Zabudnite na lacné letenky: K moru, aj do Chorvátska, sa dostanete autobusom už za 25 eur. Pozrite si prehľad cien

Ak plánujete letnú dovolenku, mali by ste vedieť, že okrem leteckej dopravy či auta môžete k moru vyraziť napríklad aj vlakom. Viac o tom sa dozviete v našom článku, v ktorom sme porovnali ceny do Chorvátska autom a vlakom. No potom je tu ešte ďalšia možnosť. Vedeli ste, že môžete vycestovať k moru na vlastnú päsť aj autobusom? Prinášame vám prehľad dostupných spojov z Bratislavy, Viedne či Budapešti s orientačnými cenami za lístok.

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete aj: kam k moru môžete priamo vycestovať autobusom;

koľko to trvá;

aké sú ceny lístkov;

kam sa dostanete najlacnejšie.

Uvádzané ceny v článku sú orientačné a negarantujeme ich. Vychádzajú čisto z nášho vyhľadávania, ktoré môže, ale už aj nemusí byť už aktuálne a slúžia iba pre orientačnú predstavu. Konkrétne sme hľadali spiatočné lístky na autobusy počas júla, teda v hlavnej dovolenkovej sezóne.

Terst

Vyraziť autobusom k moru môžete prostredníctvom dopravcu FlixBus, ktorý ponúka z Bratislavy autobusové spojenia napríklad do talianskeho mesta Terst, ktoré sa nachádza priamo na pobreží Jadranského mora. Hľadali sme konkrétne autobusy na leto a za deň ich premáva hneď niekoľko. Najlacnejší lístok sme našli za necelých 37 eur a cesta trvá 8 hodín a 50 minút. Na cestu späť sme dokonca našli lístok, ktorý stál ešte o 2 eurá menej. To znamená, že spiatočne sa môžete dostať do talianskeho mestečka autobusom už za približne 70 eur.

Benátky

Ďalším talianskym kútom, kam sa dostanete z Bratislavy bez prestupu, sú idylické Benátky. V prípade tohto výletu môžete spojiť cestovanie za pamiatkami a dobrým jedlom, a iba kúsok od nich nájdete aj destinácie s obľúbenými plážami Slovákov ako Lido di Jesolo, Caorle či Bibione, kam si môžete odskočiť k moru. Lístok na autobus do Benátok sme našli za necelých 43 eur a dokonca na cestu späť aj za 30 eur. Cesta bez prestupu trvá približne do 11 hodín.

Marseille

K moru sa dá cestovať aj do Francúzska, konkrétne do Marseilles, kam síce cesta trvá dlhých 22 hodín a 30 minút, no cena je priaznivá. Lístok tam sme našli aj za 70 eur a späť dokonca ešte lacnejší, za 59,95 eur.

Rijeka

Toto sú všetky možnosti priamych spojení, ktoré sme od tohto dopravcu z Bratislavy k moru našli. Stačí však zájsť do susednej Viedne a možností je ďaleko viac. Napríklad aj v podobe obľúbeného Chorvátska. Cesta do Rijeky autobusom trvá už od 7 hodín a 25 minút a cena lístkov tam aj späť stojí už od 25 eur. To znamená, že spiatočne sa sem dostanete za 50 eur.

Zadar

Autobusy z Viedne premávajú aj do južnejšie položeného Zadaru, kam cesta trvá o pár hodín dlhšie, no cena je stále veľmi priaznivá. Našli sme lístok tam aj späť napríklad za 33 eur. Autobusy vyrážajú v rôznych časoch a aj tu si viete vybrať takú jazdu, aby ste precestovali noc a ráno sa mohli opaľovať na pláži.

Split

Dostať sa môžete aj do ešte južnejšej časti Chorvátska. Napríklad do obľúbeného Splitu, kam najrýchlejšia cesta autobusom trvá niečo cez 10 hodín a cena začína už na 40 eurách. Na cestu späť sme našli lístky, ktoré stáli ešte o pár eur menej.

Šibenik

O tom, že je o Chorvátsko záujem, svedčí aj fakt, že sem jazdí viacero autobusov za deň, a do rozličných miest. Ďalším z nich je napríklad aj Šibenik, ktorý nájdete len o kúsok vyššie od Splitu. Najrýchlejšia jazda začína na niečo cez 10 hodín a lístky sú dostupné aj za necelých 36 eur.

Trogir

Podobné pestré možnosti dopravy k moru autobusom sú napríklad aj z Budapešti. Takže ak pochádzate z juhu stredného či východného Slovenska, možno to budete mať bližšie. Okrem už spomínaných miest v Chorvátsku, autobusy z maďarského hlavného mesta smerujú aj do Trogiru. Za lístok počas leta zaplatíte napríklad 42 eur a cesta trvá od necelých 11 do 12 a pol hodiny.

Pula

Ďalšou vyhľadávanou chorvátskou destináciou je Pula, do ktorej sa dostanete z Budapešti. Cesta s jedným prestupom trvá od desiatich hodín a lacnejší lístok kúpite už pod 50 eur. Cesta späť vás môže stáť ešte menej.