Známa slovenská banka ide bojovať o nových klientov: Ponúka im účty zadarmo a navždy, týka sa to tejto skupiny ľudí

Aj keď banka mBank na Slovensku nepatrí medzi najväčších hráčov, medzi obyvateľstvom je vo všeobecnosti známa. Jej doterajšia stratégia sa týka orientácie najmä na retailového klienta, no to sa podľa nových informácií mení. Informuje o tom portál Finsider.

Účet navždy zadarmo

V súčasnosti sa chce mBank zamerať aj na podnikateľov a živnostníkov, ktorým ponúka konto mBusiness. Potenciálni klienti by mohli mať účet navždy zadarmo, čím sa v podstate vyrovná ich bežnému účtu. „Podľa prieskumu mBank v súčasnosti až 55 percent živnostníkov využíva na podnikanie svoj bežný účet. Len zvyšných 45 percent ľudí má zriadený podnikateľský účet,“ píše Finsider. Tento krok by mohol pomôcť presunúť živnostníkov z bežných účtov na ten biznisový.

Jednoduché by malo byť aj samotné otvorenie účtu. Existujúci klienti by tak mali vedieť urobiť aj pomocou aplikácie v mobile, prípadne internetbankingu. Noví klienti zatiaľ musia za účelom vytvorenia nového účtu navštíviť kamennú pobočku, no v budúcnosti by chcela možnosť online založenia účtu ponúknuť aj im. Ako sa ďalej uvádza, podnikatelia by mohli od banky dostať aj ďalšie benefity a doplnkové služby.

„mBank chce klientom z radov podnikateľov ponúknuť aj vzdelávaciu stránku. Podnikatelia by na nej mali nájsť dôležité rady, inšpiráciu, informácie o podnikaní, či poradenstvo špičkových špecialistov v oblasti daní, práva, účtovníctva, obchodu,“ uvádza ďalej Finsider. Ambície banky sú rozhodne odvážne, nakoľko podľa kompetentných chce na Slovensku a v Česku do roku 2028 získať z podnikateľských radov až 100-tisíc klientov.