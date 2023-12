Známa sieť predajní s elektronikou sa topí v problémoch. Má byť na predaj

Na známu sieť predajní s elektronikou doľahli externé vplyvy. Okay má byť podľa informácií portálu HN.cz na predaj, upozornil na to Finsider.

Spoločnosť Okay prevádzkuje na Slovensku a v Českej republike e-shop a dokopy 140 kamenných predajní, tie boli v dôsledku pandémie zatvorené. Ďalším z dôvodov, prečo sa sieť dostala do problémov, je čoraz väčšia dominancia dvoch hráčov – Alza a HP Tronic (prevádzkovateľ predajní Datart). Pre HN.cz potvrdili viaceré zdroje, že Okay je na predaj.

Okay nie je okey

V roku 2021 dosiahla spoločnosť tržby v sume 4,8 miliardy korún (194 miliónov eur), čo je o 337 miliónov korún (13,6 milióna eur) menej ako v roku 2020. Strata dosiahla 67 miliónov korún (2,7 milióna eur). Novšie sumy zatiaľ nie sú k dispozícii, no podľa HN.cz by v tomto roku malo prísť znovu k dvojcifernému poklesu obratu.