Zmena na cestách: Po novom vám nenamerajú rýchlosť a alkohol v krvi len štátni policajti, kompetencie dostali aj iné zložky

Zdá sa, že obecným či mestským policajtom pribudnú kompetencie. Ak nový návrh zákona prejde, budú môcť merať rýchlosť aj alkohol. Zmeny by mali začať platiť od 1. januára 2024.

Návrh nového zákona, ktorý nahradí v súčasnosti platný a účinný zákon o fungovaní obecných polícií, už vláda schválila a putuje do parlamentu, píše web denníka Pravda. Nový zákon rozšíri a spresní právomoci obecných, resp. mestských policajtov, a to hneď v niekoľkých oblastiach. Týkajú sa napríklad použitia donucovacích prostriedkov, oprávnenia požadovať preukázanie totožnosti, no zmeny sa budú týkať aj kompetencií policajtov voči vodičom, informovalo v oficiálnej tlačovej správe ešte koncom roka 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Môžu vám „dať fúkať“ aj merať rýchlosť

Po novom by im mala pribudnúť kompetencia možnosti kontroly požitia alkoholu. Na cestách sa tak môže stať, že pri podozrení vás môže hliadka mestskej polície zastaviť a dať vám fúkať alebo nariadiť odber krvi.

Ako dodáva web denníka Pravda, na túto novo vymedzenú pôsobnosť obecnej polície nadväzuje tiež nový dôvod na zastavenie vozidla. Ak bude mať hliadka podozrenie, že vodič je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, môže vozidlo zastaviť. S tým súvisí aj nové oprávnenie na zadržanie vodičského preukazu a oprávnenie požiadať vodiča vozidla a o predloženie dokladov.

Ďalšou veľkou zmenou je rozšírenie právomocí mestských policajtov o kontrolu rýchlosti. V blokovom konaní budú môcť tiež riešiť priestupky na úseku tzv. statickej premávky, ale aj priestupky proti miestnym pravidlám ako odbočenie, vjazd a podobne. Návrh zákona ale musí ešte prejsť parlamentom, ktorý, ak ho schváli, platiť začne už 1. januára 2024.