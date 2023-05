Zlá správa pre fanúšikov Stranger Things. Posledná séria čelí problémom, dôvodom sú peniaze

Ak patríte medzi fanúšikov Stranger Things a už sa neviete dočkať finálnej série, nepotešíme vás. Nakrúcanie piatej série totiž čelí problémom. Bratia Dufferovci, ktorí stoja za vznikom tohto hitu Netflixu, sa na Twitteri zdôverili, že vzhľadom na prebiehajúci štrajk scenáristov museli zmeniť svoje plány.

„Písanie sa nezastaví, ani keď sa začne natáčanie. Aj keď sa tešíme na nakrúcanie s našimi úžasnými hercami a štábom, počas tohto štrajku to nie je možné,“ uviedli Matt a Ross Duffer na sociálnej sieti. Dodali, že pevne veria, že dôjde k spravodlivej dohode a táto nepríjemná situácia sa zmení.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong

