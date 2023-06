Podľa novej teórie takto skončí Stranger Things: Kľúčom môže byť malý detail, ktorý ste prehliadli

Milovníci Stranger Things sú aktuálne v očakávaní, čo prinesie finálna 5. séria. Už sa na internete dokonca začínajú objavovať diskusie nedočkavých divákov. Jedna z aktuálne horúcich teórií je zameraná na detail, ktorý mnohým ušiel. Podľa jej autora, ktorý sa s ňou zdôveril na Twitteri, môže byť kľúčom až k samotnému koncu, upozornil Screen Rant.

Skalný fanúšik Stranger Things prišiel na sociálnej sieti s teóriou, ktorá stojí minimálne za zamyslenie. Upozornil, že kľúčom k porazeniu Vecny by mohla byť zdanlivo maličkosť, ktorá sa seriálom prelína. A určite ste ju už počuli.

one of the taglines from stranger things is the infamous “friends don’t lie,” so it’s really interesting to me that every main character in s4 is introduced with a lie.

i believe working through these lies will be a key to defeating vecna in s5. a thread —🧵 pic.twitter.com/NqjjrzD2Xy

