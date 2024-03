Ľudia sú v šoku, myslia si, že Millie Bobby Brown povedala, ako skončí Eleven v Stranger Things. Nebude sa vám to páčiť

Fanúšikovia Stranger Things sú v obrovskom očakávaní a nevedia sa dočkať piatej a finálnej série tohto seriálového hitu Netflixu. V súvislosti s tým ľudia začínajú diskutovať o tom, ako bude vyzerať jeho koniec. Objavila sa jedna teória, ktorá vás môže poriadne rozhodiť, upozornil portál UNILAD.

Jednou z obľúbených postáv seriálu Stranger Things je nepochybne hlavná hrdinka Eleven, ktorú stvárnila herečka Millie Bobby Brown. Keď s nakrúcaním začala, mala len 12 rokov. Od roku 2016 však prešlo veľa času a dokonca sa hovorilo o tom, že sa má stať najlepšie platenou herečkou mladšou ako 18 rokov. No nielen vďaka Stranger Things, ale predovšetkým vďaka pokračovaniu Enoly Holmes, za ktorý mala dostať poriadny balík.

A fanúšikovia si myslia, že práve táto mladá hviezda urobila, čo nemala a nepekne sa preriekla. A to tak, že prezradila, čo sa stane s postavou Eleven v poslednej sérii.

Vyčítali to zo slov, ktoré jej vyšli z úst pred niekoľkými dňami v relácii The Jonathan Ross Show, kde sa objavila ako hostka. Ľudia diskutujú, že prezradila niečo, čím narážala na osud Eleven.

Najprv priznala, že ešte nemá prečítaný celý svoj scenár, no zdôverila sa s tým, že už vie, čo sa stane s Eleven. A práve toto vyjadrenie má podľa ľudí naznačovať hrozný osud tejto postavy.

„Keď Millie Bobby Brown povedala, že viem ako, ehm, čo sa stane s mojou postavou, v záverečnej sérii Stranger Things, stavím sa, že šéfovia Netflixu boli takí, že ale nie,“ objavilo sa v jednom z komentárov na sociálnej sieti X (bývalý Twitter).

When Millie Bobby Brown said “I know how she, er, I know what happens to my character” about the Stranger Things final series ending, I bet the Netflix bosses were like nooooooooo!!!!

