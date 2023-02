Zlá správa pre fanúšikov seriálu Rod draka: Na druhú sériu si počkáme, premiéru môže mať v tomto termíne

Obľúbili ste si seriál Rod draka (House of Dragon) a nemôžete sa dočkať pokračovania? Vyzerá to, že pre vás nemáme dobré správy. Variety priniesol rozhovor s generálnym riaditeľom HBO Caseym Bloysom, ktorý prezradil prvé informácie.

Presný dátum Bloys síce neuviedol, avšak naznačil, že je dobrý odhad, že sa druhá séria objaví až v roku 2024. Nebude sa však môcť uchádzať o ceny Emmy Award. Vie sa, že ich kvalifikačné obdobie končí 31. mája 2024, čo znamená, že pokračovanie seriálu Rod draka môžu diváci očakávať až neskôr.

Ešte chvíľu si počkáme

Hovorí sa teda o tom, že pokračovanie tohto seriálového hitu HBO by sa mohlo objaviť v lete v roku 2024. Ak ste sa teda tešili, že si obľúbený seriál zo sveta Game of Thrones budete môcť vychutnať napríklad už tento rok, čaká na vás sklamanie. Táto správa má však aj svoju kladnú stránku.

Nejde totiž o žiadne nečakané prekvapenie a všetko nasvedčuje tomu, že tvorcovia sa snažia dať si záležať na kvalite.

„Mojou filozofiou je, že dobrý scenár je hlavnou prioritou,“ opísal Bloys pre Variety. A aspoň v krátkosti naznačil, v akom štádiu je realizácia seriálu. „Bude si to vyžadovať množstvo úsilia. Veľa vecí je treba rozvíjať a skúšať, pretože nikdy neviete, čo bude fungovať. Takže to momentálne robíme.“

Seriál Rod draka mal premiéru v lete v roku 2022, ak sa tieto predikcie naplnia, znamená to, že pokračovanie sa vráti až po dvoch rokoch. Pre fanúšikov je však prvoradá kvalita a ak to bude stáť za to, toto čakanie sa určite vyplatí.