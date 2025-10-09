Získa Donald Trump Nobelovu cenu za mier? Takto to vidia stávkové kancelárie, niektorí budú prekvapení

Foto: SITA/AP/Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Na potenciálnu Nobelovku pre Trumpa reagujú aj stávkové kancelárie a na túto udalosť sú vypísané zaujímavé kurzy.

Tohtoročného laureáta Nobelovej ceny za mier oznámi Nobelov výbor v piatok, teda zajtra. Táto cena sa však čoraz viac spája s Donaldom Trumpom, teda skôr on ju čoraz viac spája sám so sebou.

Americký prezident totiž tvrdí, že si zaslúži Nobelovu cenu, lebo od svojho návratu do Bieleho domu v januári 2025 vyriešil šesť či sedem konfliktov. Nikto síce presne nevie, o aké konflikty ide, no najnovšie sa zrejme chýli ku konci vojna v Pásme Gazy, kde sa Trump dlhodobo snaží toto krviprelievanie ukončiť.

Šance sú minimálne

Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil Trump v stredu a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu, ktoré od pondelka nepriamo rokovali v Egypte. V prvej fáze Hamas prepustí všetkých rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve a izraelské sily sa stiahnu na dohodnutú líniu, objasňuje DPA.

Na potenciálnu Nobelovku pre Trumpa reagujú aj stávkové kancelárie a na túto udalosť sú vypísané zaujímavé kurzy. Bookmakeri pri celkom jednoznačne hovoria, že Trump cenu nezíska. Kurz na túto môžnosť je smiešnych 1,01:1, zatiaľ čo na to, že ju získa, je kurz vysoký, až 11:1, píše Tipsport v tlačovej správe.

Foto: SITA/AP

„Tipéri však na Trumpa napriek tomu stávkujú. Jeden z nich dokonca vložil 1028 eur na to, že americký prezident „nobelovku“ získa (v už spomenutom kurze 11:1). Vyhrať tak môže 11 314 eur,“ hovorí zástupca Tisportu Róbert Buček. „V rámci skupiny Tipsport evidujeme na túto stávkovú príležitosť nábery už za viac ako 30-tisíc eur. Väčší objem stávok je na tipe, že Nobelova cena za mier pripadne Trumpovi,“ dodáva.

Viacerí to však myslia s Nobelovou cenou pre Trumpa vážne a medzi nimi je aj izraelský prezident Jicchak Herzog. Ten vyzdvihol úlohu prezidenta USA Donalda Trump pri dosiahnutí dohody medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Šéf Bieleho domu si podľa Herzoga za svoje úsilie zaslúži Nobelovu cenu za mier.

„Niet pochýb o tom, že si za toto zaslúži Nobelovu cenu za mier,“ napísal izraelský prezident na sociálnej sieti X. Trumpovi vyjadril vďaku za jeho „neuveriteľné líderstvo“ pri zabezpečovaní prepustenia rukojemníkov, ukončení vojny a vytváraní nádeje na novú realitu na Blízkom východe.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusko má veľký problém a situácia sa zhoršuje: Krajina obmedzila predaj benzínu, ľudia si môžu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac