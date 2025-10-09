Získa Donald Trump Nobelovu cenu za mier? Takto to vidia stávkové kancelárie, niektorí budú prekvapení

Tohtoročného laureáta Nobelovej ceny za mier oznámi Nobelov výbor v piatok, teda zajtra. Táto cena sa však čoraz viac spája s Donaldom Trumpom, teda skôr on ju čoraz viac spája sám so sebou.
Americký prezident totiž tvrdí, že si zaslúži Nobelovu cenu, lebo od svojho návratu do Bieleho domu v januári 2025 vyriešil šesť či sedem konfliktov. Nikto síce presne nevie, o aké konflikty ide, no najnovšie sa zrejme chýli ku konci vojna v Pásme Gazy, kde sa Trump dlhodobo snaží toto krviprelievanie ukončiť.
Šance sú minimálne
Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil Trump v stredu a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu, ktoré od pondelka nepriamo rokovali v Egypte. V prvej fáze Hamas prepustí všetkých rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve a izraelské sily sa stiahnu na dohodnutú líniu, objasňuje DPA.
Na potenciálnu Nobelovku pre Trumpa reagujú aj stávkové kancelárie a na túto udalosť sú vypísané zaujímavé kurzy. Bookmakeri pri celkom jednoznačne hovoria, že Trump cenu nezíska. Kurz na túto môžnosť je smiešnych 1,01:1, zatiaľ čo na to, že ju získa, je kurz vysoký, až 11:1, píše Tipsport v tlačovej správe.
„Tipéri však na Trumpa napriek tomu stávkujú. Jeden z nich dokonca vložil 1028 eur na to, že americký prezident „nobelovku“ získa (v už spomenutom kurze 11:1). Vyhrať tak môže 11 314 eur,“ hovorí zástupca Tisportu Róbert Buček. „V rámci skupiny Tipsport evidujeme na túto stávkovú príležitosť nábery už za viac ako 30-tisíc eur. Väčší objem stávok je na tipe, že Nobelova cena za mier pripadne Trumpovi,“ dodáva.
Viacerí to však myslia s Nobelovou cenou pre Trumpa vážne a medzi nimi je aj izraelský prezident Jicchak Herzog. Ten vyzdvihol úlohu prezidenta USA Donalda Trump pri dosiahnutí dohody medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Šéf Bieleho domu si podľa Herzoga za svoje úsilie zaslúži Nobelovu cenu za mier.
„Niet pochýb o tom, že si za toto zaslúži Nobelovu cenu za mier,“ napísal izraelský prezident na sociálnej sieti X. Trumpovi vyjadril vďaku za jeho „neuveriteľné líderstvo“ pri zabezpečovaní prepustenia rukojemníkov, ukončení vojny a vytváraní nádeje na novú realitu na Blízkom východe.
