Zima definitívne skončila, bundy môžete odložiť: Teploty vyššie ako +20 stupňov môžete očakávať už v tieto dni

Dnes nás čaká opäť premenlivé počasie, avšak zrážok bude v porovnaní s predošlými dňami už menej. Stále nad nami prúdi tlaková níž, podľa iMeteo teploty v priebehu dneška mierne stúpnu. Na horách naďalej platí mierne lavínové nebezpečenstvo, preto zvýšte opatrnosť a svoju turistickú trasu riadne zvážte.

Ako ďalej informuje iMeteo, nielen dnes, ale aj v nasledujúcich dňoch nás čaká mierne oteplenie. Do našej oblasti mieri vlna teplého vzduchu, ktorá ortuť v teplomeroch výrazne zdvihne.

Dnes príde mierna zmena

Teploty by sa dnes mali pohybovať od +8 do +13 °C. Na západe a juhu stredného Slovenska však môžu atakovať aj +16 °C. Zrážková činnosť ustane, vyskytnú sa len ojedinele, zväčša v Žilinskom kraji. Od výšky 1 200 metrov nad morom budú snehové.

Ako upozorňuje portál, naďalej treba byť opatrný pred vetrom, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu.

Dobrou správou je, že aj vďaka ochladeniu, ktoré na Slovensko v minulom týždni prišlo, sa na najvyššie položených zjazdovkách stále vyskytujú desiatky centimetrov snehu. Na Lomnickom sedle až okolo 120 centimetrov. Avšak vo Vysokých a Západných Tatrách pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo.

Očakávajte výrazné oteplenie

Podľa iMeteo by sa malo nepriaznivé počasie v nadchádzajúcich dňoch odsunúť do oblasti Čierneho mora a východného Balkánu. Naopak, nad strednou Európou sa začne zvýrazňovať tlaková výš. Tá znamená oteplenie, ktoré by mohlo prekročiť hranicu +20 °C.

V druhej polovici týždňa bude prevládať jasné až polojasné počasie. Najviac oblačnosti sa vyskytne na východe, no smerom na západ bude slniečka pribúdať. Spolu s vyššími dennými teplotami budú stúpať aj tie nočné a zdá sa, že mrazom nateraz odzvonilo.

Treba sa však pripraviť na to, že počas víkendu nastane ďalšie zhoršenie počasia, spolu so zväčšenou oblačnosťou a zrážkami. Teploty sa znížia o pár stupňov, nebude to však výrazné ochladenie.

Nepríjemnejšie počasie si u nás nepobudne dlho, už v utorok by malo dôjsť k postupnému zlepšovaniu. Numerické modely podľa iMeteo ukazujú, že nás čaká šnúra veľmi teplého počasia. Už v utorok totižto teploty stúpnu nad +20 °C.