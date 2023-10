Žilina má drahšie novostavby ako Bratislava: Toto je najdrahší dom, aký si tam viete kúpiť, z ceny sa vám zatočí hlava

Podľa najnovšieho prieskumu trhu realitného servera Flat Zones, na ktorý upozornili Hospodárske noviny, má Žilina v treťom kvartáli 2023 v priemere najdrahšie novostavby na Slovensku. Predbehla aj naše hlavné mesto a odborníci aj vedia, prečo je to tak. My sme sa teda rozhodli pozrieť na najdrahšiu nehnuteľnosť, aká je momentálne na portáli Nehnuteľnosti.sk ponúkaná.

Dom stojí astronomickú sumu

To, že sú aktuálne najdrahšie novostavby práve v Žiline, je dôsledkom toho, aké veľké bývanie nové projekty ponúkajú. Priemerná cena za meter štvorcový je síce najvyššia v Bratislave, no developeri budujú menšie nehnuteľnosti vo vyššej kvantite. Čo sa týka samotnej Žiliny, na severe Slovenska sme našli hneď niekoľko poriadne drahých bytov či domov, no medzi nimi jasne vynikala luxusná vila v lokalite Hôrky.

Táto vila je momentálne najdrahšou ponúkanou nehnuteľnosťou určenou na bývanie, pričom potenciálnemu kupcovi ponúka úžitkovú plochu 207 metrov štvorcových s pozemkom o výmere 461 metrov štvorcových. „Táto vila je postavená s dôrazom na štýl, luxus, eleganciu, ale je tiež synonymom komfortu a pohodlia. Vila vás očarí svojím moderným dizajnom exteriéru a dokonalým dispozičným riešením,“ píše sa v ponuke.

Súčasťou nehnuteľnosti je aj dvojgaráž, pozemok ponúka možnosť vybudovania bazénu a výhodou má byť skvelý výhľad a poloha v bezprostrednej blízkosti prírody. Cena luxusnej vily je stanovená na 750-tisíc eur a určená je tak pre náročnejšiu klientelu.