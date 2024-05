Zásadný zvrat. Útočník na premiéra Fica má problém, advokátka ho už nechce zastupovať

Advokátka Martina Čierna, ktorá bola pridelená útočníkovi na premiéra Roberta Fica Jurajovi C., ho už nezastupuje. Informáciu potvrdila Čierna portálu Startitup. Zásadný zvrat nastal len štyri dni potom, ako atentátnika poslal sudca Špecializovaného trestného súdu do väzby.

„Z osobných dôvodov som sa rozhodla nepokračovať v zastupovaní pána Juraja C.,“ uviedla. Deň po útoku na predsedu vlády potvrdila, že zastupovanie 71-ročného dôchodcu z Levíc prevzala a bola vygenerovaná „ex offo“, čiže z úradnej moci. Podľa informácií portálu má už Juraj C. nového advokáta. Jeho meno zatiaľ nie je známe.

Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil v stredu 15. mája v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred domom kultúry, kde v stredu zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Juraja C. obvinila Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, čoho sa mal dopustiť na chránenej osobe. Hrozí mu 25 rokov až doživotie.