Slovensko má nového prezidenta: Peter Pellegrini zložil sľub a stal sa v poradí šiestym slovenským prezidentom

Peter Pellegrini sa dnes ujme úradu prezidenta SR. Vo funkcii vystrieda Zuzanu Čaputovú. Sľub zloží na slávnostnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR v Bratislave. Po tomto akte bude nasledovať inauguračný príhovor, v ktorom Pellegrini predstaví svoju víziu výkonu verejnej služby vo funkcii hlavy štátu.

Podpredseda Národnej rady Peter Žiga otvoril slávnostnú schôdzu parlamentu, na ktorej Peter Pellegrini zložil prezidentský sľub a ujal sa funkcie prezidenta SR. „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony,“ citoval Pellegrini Ústavu SR. Ak by sľub odmietol alebo by ho zložil s výhradou, podľa ústavy by voľby prezidenta boli neplatné a nemohol by stáť na čele štátu.

Na inaugurácii sú okrem rodiny aj najvyšší ústavní činitelia, dosluhujúca prezidentka Zuzana Čaputová, podpredseda NR SR Peter Žiga, ktorý je poverený riadením parlamentu, ako aj šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa zo zdravotných dôvodov na inaugurácii nezúčastňuje. Na schôdzi sú prítomní podpredsedovia vlády SR a ministri. Tiež bývalí prezidenti SR Andrej Kiska, Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič či poslanci NR SR.

Pellegrini zloží pred Národnou radou SR sľub do rúk predsedu Ústavného súdu SR. Následne zaznie štátna hymna a prezident prednesie inauguračný prejav. Po prejave sa slávnostná schôdza ukončí.

Program dnešného dňa

Prezident sa následne presunie na bratislavské Hviezdoslavovo námestie, kde sa uskutoční prehliadka jednotiek Ozbrojených síl SR. V bratislavskom Dóme sv. Martina sa bude potom konať slávnostná bohoslužba slova Te Deum.

Program bude pokračovať príchodom do Prezidentského paláca a symbolickým prevzatím úradu od prezidentky Čaputovej. Nasledovať bude prehliadka Čestnej stráže prezidenta SR a slávnostný obed, na ktorý Pellegrini pozval 15 mladých ľudí a 15 seniorov.

V sobotný podvečer položí Pellegrini veniec k Pamätníku M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji a neskôr aj k pamätníku Brána slobody na bratislavskom Devíne. Deň inaugurácie ukončí nový prezident SR slávnostnou recepciou na Bratislavskom hrade.

11.45: Začiatok slávnostnej schôdze Národnej rady SR

12:00: Zloženie sľubu

13.00: Prehliadka jednotiek Ozbrojených síl SR

13.30: Začiatok slávnostnej bohoslužby slova Te deum

14.50: Prevzatie Prezidentského paláca

15.00: Prehliadka Čestnej stráže prezidenta SR

15.15: Slávnostný obed na pozvanie prezidenta SR

16.50: Pietny akt kladenia venca k Pamätníku generála M. R. Štefánika

17.30: Pietny akt kladenia venca k Pamätníku Brána Slobody

20.00: Slávnostná recepcia

Pellegriniho zvolili občania SR v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 6. apríla. Slovensko malo dosiaľ piatich prezidentov. Prvým bol Michal Kováč, ktorého však volil parlament. Priamo si občania volili hlavu štátu prvýkrát v roku 1999, vybrali si Rudolfa Schustera. Po ňom bol dvakrát na čele štátu Ivan Gašparovič, následne post zastával Andrej Kiska a poslednou prezidentkou bola Zuzana Čaputová. Funkčné obdobie jej uplynie, keď bude inaugurovaný jej nástupca Pellegrini.