Ich filmy boli kedysi všade, potom zmizli z očí. Mary-Kate a Ashley Olsen zmenili kariéru a urobili to najlepšie rozhodnutie

Blond dvojičky natočili viac ako desať filmov zo svojej vlastnej série, no ich kariéra začala ešte skôr. Dnes sa však herectvu vyhýbajú a svoju pasiu našli v inej oblasti.

Mary-Kate a Ashley Olsen začínali ako detské hviezdy, no čoskoro zatúžili po bežnom živote. Prihlásili sa na vysokú školu, no dlho na nej nevydržali. Namiesto toho sa začali venovať niečomu, čo ich skutočne baví a dnes majú úspešnú kariéru v módnom priemysle.

Začiatok kariéry

Mary-Kate a Ashley Olsenové začínali ako detské herečky v seriáli Full House v roku 1987, keď mali menej ako rok. Rola Michelle Tannerovej ich preslávila, hoci sa v nej striedali a pôsobili v nej až do svojich ôsmich rokov, keď v roku 1995 seriál skončil. Informuje o tom Business Insider.

John Stamos, jeden z hercov v sitkome, nedávno priznal, že keď boli Olsenky ešte deti, nechal ich zo seriálu na chvíľu vyhodiť. Vymenili ich preto za iné deti, no tie stále plakali a herec mal toho dosť. „Bolo to len pár dní a ja som povedal: ‚Vráťte Olsenky! Tie deti sú hrozné,“ vysvetlil Stamos.

Séria Olsen Twins filmov

Ich kariéra v seriáli tak pokračovala a čoskoro začali mať vlastné filmy. Prvým bol To Grandmother’s House We Go z roku 1992, v ktorom sa ukázalo aj niekoľko ďalších hercov zo sitkomu. Za najlepšie hodnotený film s Olsenkami sa však doteraz považuje komédia It Takes Two (Olsen Twins: Na to treba dvoch) z roku 1995.

Dokopy vyšlo 13 Olsen Twins filmov, z toho posledný, New York Minute (Jeden deň v New Yorku) vyšiel v roku 2004. V rovnakom roku sa začali angažovať v móde a neskôr sa rozhodli filmový svet úplne opustiť.

„Boli sme tam, urobili sme to, začali sme tak,“ povedala Mary-Kate Olsen v rozhovore pre Vogue v roku 2019 a dodala: „Ale toto je cesta, ktorú sme si zvolili, aby sme sa v našom živote posunuli ďalej: nebyť v centre pozornosti, mať naozaj niečo, čo hovorí samo za seba.“

Presunuli sa k móde